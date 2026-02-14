Σάκοτα: «Δείξαμε χαρακτήρα και διορθώσαμε τα λάθη» - Τι δήλωσε ο Νάναλι

Στα λάθη που διόρθωσαν οι παίκτες του στάθηκε ο Ντούσαν Σάκοτα μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ (71-88), αλλά και τον χαρακτήρα της Ένωσης - Τι δήλωσε ο Τζέιμς Νάναλι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

Για τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο: «Η αρχή ήταν πάλι με δύο τρία λάθη, κάτι που πίστευα θα διορθώσουμε και η συνέχεια ήταν καλή. Σημαντική νίκη για εμάς, με τη 12η συνεχόμενη νίκη. Κάτι σπουδαίο, από την προηγούμενη διακοπή μέχρι τώρα δεν είμαστε ποτέ πλήρεις. Δείξαμε χαρακτήρα, στο πρώτο παιχνίδι δεν παίξαμε καλά. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος τότε».

Για το πρόβλημα στον «άσσο»: «Έχουμε το παιχνίδι με τους ψηλούς, απλά δεν αναγκαστήκαμε να το παίξουμε. Σήμερα το κάναμε πολύ καλά».

Ενώ ο MVP της ΑΕΚ, Τζέιμς Νάναλι πρόσθεσε: «Ήρθαμε συγκεντρωμένοι, ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Είχε πολλή φασαρία στο γήπεδο, αλλά όλοι ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε για να κερδίσουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε και κάθε εβδομάδα».