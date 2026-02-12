Ανάλυση Χέις-Ντέιβις: Ένας ελίτ 2-way παίκτης και το fit του στον Παναθηναϊκό (video, infographics)

O Χέις-Ντέιβις είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και ο Θάνος Τσίμπος αναλύει το προφίλ του με προηγμένα στατιστικά και βίντεο.

O Παναθηναϊκός έριξε την μεγάλη βόμβα στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ, υπογράφοντας τον Χέιζς-Ντέιβις, σε μια κίνηση που δεν είναι μόνο εντυπωσιασμού αλλά και ουσίας. Οι πράσινοι παίρνουν τον περσινό MVP του Φάιναλ-4 και έναν παίκτη που έχει ένα ιδιαίτερο προσόν. Κάνει πράγματα στο γήπεδο που κάνουν οι σταρ στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να κάνει τέλεια και αυτά που κάνουν οι ρολίστες. Για αυτό εδραιώθηκε στην λίγκα, ως ένας ελίτ 2-way παίκτης, από αυτούς που θα ήθελε κάθε ομάδα στο ρόστερ της. Φυσικά τα καλύτερα του χρόνια και αυτά που εκτόξευσαν τις μετοχές του, ήταν στην Φενερμπαχτσέ, πρώτα με τον Ιτούδη και μετά με τον Γιασικεβίτσιους. Πάμε να δούμε τι κάνει καλά και πως θα ταιριάξει σε αυτόν τον Παναθηναϊκό.

Μέγεθος, versatility, προσωπικότητα

Ο Αμερικανός είναι ένας παίκτης που μπορεί να ταιριάξει σε πολλά σχήματα, καθώς έχει την δυνατότητα να παίξει και στις δύο θέσεις των φόργουορντ, με την βασική του να είναι στο ‘4’. Στην περσινή Φενέρ, επειδή δεν είχε σέντερ, τον είδαμε πολλές φορές να παίζει και ως πεντάρι σε small ball σχήματα του Γιασικαβίτσιους, χάρις στην τρομερή του ικανότητα να μαρκάρει από το ένα έως το πέντε, ανάλογα βέβαια και τον αντίπαλο. Γενικά είναι ένας παίκτης που κάνει πολλές δουλειές, πανέξυπνος, με υψηλό μπασκετικό IQ, που ξέρει να χρησιμοποιεί το σώμα και τα χέρια του εξαιρετικά. Ο μόνος παίκτης στην ιστορία της Ευρωλίγκας που έχει σκοράρει 50 πόντους, την ώρα που είναι και από τους κορυφαίους αμυντικούς στην θέση του.

Στην παραπάνω φωτογραφία βλέπετε τους πόντους ανά κατοχή που έχει ο Χέις-Ντέιβις, ανάλογα την εκτέλεση που διαλέγει. Οι διαφορετικές αυτές καταστάσεις έχουν μπει με σειρά όγκου κατοχών. Οι δύο πιο βασικές του επιθετικές επιλογές, είναι να εκτελεί από σποτ καταστάσεις και από το ποστ. Ο Αμερικανός είναι ένας εξαιρετικός σουτέρ από στάση και το 1.328 ppp είναι ένα ελίτ νούμερο για την λίγκα. Όσο πιο καλά σουτ του δημιουργηθούν, τόσο πιο καλά θα σουτάρει.

Το δεύτερο και ίσως πιο σημαντικό, είναι το παιχνίδι του από το ποστ. Κατά την περσινή σεζόν, σχεδόν το 1/5 των προσπαθειών του ερχόταν με αυτόν τον τρόπο, αφού και το μέγεθος έχει να βάλει τον αντίπαλο του στην πλάτη, αλλά και εξαιρετικό footwork για να μπορέσει να σκοράρει.

Στην παραπάνω φάση, τον βλέπετε να ποστάρει τον Μπλόσομγκειμ στον περσινό τελικό της Ευρωλίγκας, έναν από τους καλύτερους και πιο φύσικαλ αμυντικούς που κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Ο τρόπος που τον σηκώνει από το έδαφος και σκοράρει πολύ εύκολα, δείχνει και την ικανότητα του, αφού μπορεί να τελειώσει τις φάσεις είτε με προσποιήσεις, είτε με fade away σουτάκια που είναι δύσκολο να κοπούν.

Η πληρότητα του είναι τέτοια, που έχει σημαντική παρουσία σε όλες τις επιθετικές καταστάσεις που χρησιμοποιούσε η Φενέρ πέρσι. Είτε μιλάμε για να βγαίνει από τα σκριν (off screen), είτε για να παίζει ένας εναντίον ενός.

Εδώ τον βλέπετε σε μια απομόνωση απέναντι στον Λεσόρ, που βγήκε μπροστά του μετά από αλλαγές στα σκριν. Οι πόντοι ανά κατοχή ακόμα και σε αυτά είναι από πολύ καλά, έως ελίτ για την Ευρωλίγκα και δείχνουν το πόσο πολύπλευρος μπορεί να γίνει. Φυσικά, επειδή είναι ένας παίκτης που έχει διαρκή κίνηση στο γήπεδο, τον βοηθούσε και το σύστημα της Φενέρ σε αυτό, ήταν πάρα πολύ ψηλά και στα κοψίματα χωρίς την μπάλα, ενώ είναι παίκτης πολύ αποτελεσματικός και στο επιθετικό ριμπάουντ. Τα νούμερα που βλέπετε στην φωτογραφία, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, Κανένα από αυτά δεν είναι απλά καλό ή μέτριο σε σύγκριση με τους παίκτες της διοργάνωσης. Όλα είναι από πολύ καλά, έως ελίτ, δείγμα και την ποιότητας που έχει σε ό,τι και να κάνει στο παρκέ.

Άμυνα

Ο Αμερικανός, κέντρισε τα βλέμματα πριν τέσσερα χρόνια σε εκείνη την μυθική σειρά με τον Ολυμπιακό, όπου ανέλαβε το μαρκάρισμα του Σάσα Βεζένκοφ, ακολουθώντας τον, ακόμα και στον… πάγκο. Έβαλε πολύ δύσκολα στον Σάσα και ήταν ο βασικός λόγος που η τότε αμυντική τακτική του Ιτούδη, έφτασε ένα σουτ του Σλούκα μακριά από το να αποκλείσει τον Ολυμπιακό.

Ο Χέις-Ντέιβις, είναι ένας εξαιρετικός αμυντικός, είτε μιλάμε για ατομική άμυνα, είτε ομαδική. Μπορεί να μαρκάρει τον οποιονδήποτε μετά από αλλαγές στα σκριν, ενώ χρησιμοποιεί εξαιρετικά και τα χέρια του για να παράγει deflections. Την περασμένη σεζόν, βρέθηκε πολλές φορές αντιμέτωπος στο ποστ, με πεντάρια και κατέγραψε ένα εντυπωσιακό 0.800 ppp που παραπέμπει σε ψηλούς άνω τον 2,10.

Εδώ τον βλέπετε απέναντι στον Μιλουτίνοφ μετά από αλλαγή και φαίνεται πόσο ανθεκτικός είναι στα χτυπήματα στο στήθος (bump) που δέχεται χωρίς να πάει προς τα πίσω. Είναι τεράστια πολυτέλεια για μια ομάδα να διαθέτει έναν παίκτη, που να μπορεί να σε «σκοτώσει» στην επίθεση, αλλά να μπορεί να μαρκάρει και τον καλύτερο επιθετικού του αντιπάλου στην άμυνα. Αυτό είναι ο Χέιζ-Ντέιβις και για αυτό έγινε αυτός ο πόλεμος για την υπογραφή του.

Το fit του στον Παναθηναϊκό

Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει ένα ρόστερ πανάκριβο και με πολλές επιλογές σχημάτων. Απλά θα πρέπει να τονίσουμε κάτι. Οι πράσινοι, είχαν ήδη στο ρόστερ τους μεγάλα αστέρια και παικταράδες. Το πρόβλημα δεν ήταν λοιπόν αυτό, αλλά ότι ως χημεία και ως χαρακτηριστικά δεν ταίριαζαν απόλυτα μεταξύ τους. Οι πράσινοι έψαχναν εναγωνίως, έναν παίκτη που θα φέρει αθλητικότητα και καλό σουτ και με τον Χέις-Ντέιβις να τα φέρνει αυτά ακριβώς. Απλά πλέον, θα πρέπει να αλλάξουν και κάποια πράγματα στον τρόπο που παίζει ο Παναθηναϊκός πέρα από το ροτέισον.

Γενικά τα τεσσάρια στις ομάδες του Αταμάν, δεν έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίθεση, καθώς είναι γνωστό ότι ο Τούρκος βασίζεται πολύ στο πικ εν ρολ των γκαρντ του. Για παράδειγμα, ο Ερνανγκόμεζ που είναι ένας παίκτης πολύ σημαντικός για την αμυντική λειτουργία των πρασίνων, έχει από τα μικρότερα usage στην ομάδα με μόλις 14%. Φαντάζομαι, δεν πιστεύει κανένας, ότι θα έρθει ο Χέιζ-Ντέιβις για να κάθεται στην επίθεση στις 45 μοίρες και να του έρχεται η μπάλα για σουτ, μία στις εννιά επιθέσεις. Μπορεί να μην είναι Ναν, αλλά στην τελευταία του σεζόν στην Φενέρ, έπαιζε με 23.3% usage, που αυτήν την στιγμή αν το μεταφράσουμε στο ρόστερ του Παναθηναϊκού θα ήταν το τρίτο μεγαλύτερο.

Άρα λοιπόν, θα πρέπει να προσαρμοστούν τα πλάνα, ώστε να μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει το 100% από τον Αμερικανό. Το να παίρνει μόνο κάποια σποτ σουτ, που θα τα σουτάρει καλά δεν φτάνουν για την κλάση του. Ειδικά το παιχνίδι από το ποστ, που είναι κάτι που ο Παναθηναϊκός δεν έχει από τον τραυματισμό του Λεσόρ και μετά, θα μπορέσει να δώσει μια νέα διάσταση και ένα plan B, όταν δεν λειτουργεί η πικ εν ρολ επίθεση. Αμυντικά σίγουρα το πρόβλημα με την πίεση στην μπάλα, δεν λύνεται με τον Χέις-Ντέιβις, όμως θα μπορεί πλέον και ο Χουάντσο να μην παίζει τριαντάλεπτα και να εξαντλείται, ενώ πιθανό σχήμα και με τους δύο μαζί, να δυναμώσει πολύ την πίσω ζώνη άμυνας. Ο Αμερικανός, ξέρει που να πάει και που να περιστραφεί, είναι πολύ καλός στην άμυνα μακριά από την μπάλα που έχουν πρόβλημα οι πράσινοι και θα βελτιώσει σε ένα ποσοστό την αμυντική τους συμπεριφορά. Δεν μπορεί να τα διορθώσει όλα, όμως σίγουρα θα εμφανιστεί βελτίωση σε κάποιους δείκτες που ο Παναθηναϊκός είναι πολύ χαμηλά.

Οι πράσινοι, αν κάτι δεν έχουν βρει ακόμα, παρόλο που έχει φτάσει Φεβρουάριος, είναι οι ρόλοι τους και σε αυτό ευθύνεται ο Έργκιν Άταμαν. Πλέον με τον Χέις, δημιουργείται ένας πυρήνας παικτών, που μπορεί να οδηγήσει τον Τούρκο σε κοντό ροτέισον με παίκτες απόλυτα συμβατούς με αυτό που θέλει να παίξει και που ξέρει ότι θα του κάνουν την δουλειά. Υποχρέωση του είναι, να τους χρησιμοποιήσει σωστά, ώστε να βρεθεί η απαιτούμενη χημεία και να αλλάξει προς το καλύτερο η εικόνα της ομάδας, σε άμυνα και επίθεση. Ο Χέις-Ντέιβις είναι ένα ελίτ πολυεργαλείο, που μπορεί να δώσει λύσεις σε πολλά προβλήματα, αρκεί να χρησιμοποιηθεί σωστά.