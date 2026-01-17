Rotation o Σπανούλης και 11η σερί νίκη η φορμαρισμένη Μονακό

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε rotation πριν τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, αλλά η Μονακό δε δυσκολεύτηκε να κερδίσει τη Λιμόζ με 99-88, φτάνοντας έτσι τις 11 σερί νίκες.

Πριν τα ματς με Ερυθρό Αστέρα εντός έδρας (20/1) και Ρεάλ Μαδρίτης εκτός (22/1) για τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague η Μονακό κέρδισε εύκολα στο «σπίτι» της τη Λιμόζ και παρέμεινε στην κορυφή της γαλλικής λίγκας με ρεκόρ 14-2.

Αυτή ήταν η 11η διαδοχική νίκη της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις, με τον Σπανούλη να κάνει rotation για να ξεκουράσει βασικούς του παίκτες. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Έλι Οκόμπο με 16 πόντους, ακολούθησε ο Ζουάν Μπεγκαρίν με 14 πόντους και από 13 πρόσθεσαν οι Μάθιου Στραζέλ (9ασ.) και Ντάνιελ Τάις.

Για τη Λιμόζ, που έπεσε στο 5-11 και στην 13η θέση, ο Λέον Στέργκαρ έβαλε 18 πόντους και ο Ούγκο Ινβερνίτζι είχε 17 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 22-26, 53-44, 87-65, 99-88