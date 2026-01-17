Η ΑΕΚ είδε την Καρδίτσα να παλεύει για 40 λεπτά, ωστόσο στο τέλος το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα βρήκε περισσότερες λύσεις και επικράτησε εκτός έδρας με 79-71.

Η Καρδίτσα υποδέχθηκε την ΑΕΚ για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League στο «Γ. Μπουρούσης». Οι γηπεδούχοι έδειξαν πολύ καλό πρόσωπο και διεκδίκησαν τη νίκη μέχρι το τέλος. Όμως, στα τελευταία λεπτά η Ένωση έδειξε χαρακτήρα, βρήκε περισσότερες λύσεις και τελικά κέρδισε με 79-71. Έτσι, η ΑΕΚ έχει ρεκόρ 10-4 και η Καρδίτσα 4-10.

Για τους νικητές ο Μπάρτλεϊ τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 33:18, με τον Αρμς να προσθέτει 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 27:16. Από την άλλη ξεχώρισε ο Μπράντον Τζέφερσον με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 31:24, με τον Έλις να μετράει 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 22:55.

Κοντά στο σκορ οι δύο ομάδες, μπροστά στα αποδυτήρια η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στον αγώνα και με τους Φλιώνη, Μπάρτλεϊ και Γκρέι προηγήθηκε με 2-7. Με τρίποντα από τους Έλις και Μπράντον Τζέφερσον η Καρδίτσα πέρασε μπροστά (8-7) και ο πρώτος με νέο τρίποντο έφερε τους γηπεδούχους στο +3 (14-11). Με τους Πετσάρσκι και Μπάρτλεϊ ο «Δικέφαλος» πήρε ξανά το προβάδισμα (16-17) και το διατήρησε μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (16-20).

Μετά τις βολές του Μπάρτλεϊ, οι Τζέφερσον και Χόρκλερ με ένα σερί 5-0 έριξαν τη διαφορά στον πόντο (21-22). Η Ένωση «απάντησε» με τον Κουζμίνσκας για το 21-26 και αργότερα με ένα 9-0 η διαφορά ανέβηκε στους 9 (26-37). Με τους Έλις και Μπράντον Τζέφερσον η Καρδίτσα μείωσε στους 5 (32-37) και αυτή ήταν και η διαφορά των δύο ομάδων στο ημίχρονο (34-39).

Το πάλεψε η Καρδίτσα, πήρε τη νίκη η ΑΕΚ

Ο Ντέιμιεν Τζέφερσον με τρίποντο μείωσε σε 41-43, αλλά ο Μπάρτλεϊ «απάντησε» με τρεις βολές (41-46) και με τρίποντο αργότερα διαμόρφωσε το 45-51. Μετά ήρθε η σειρά του Έλις να ευστοχήσει από τα 6,75μ., αλλά η ΑΕΚ βρήκε ξανά απάντηση, αυτή τη φορά με τρεις βολές του Αρμς (48-54). Με τους Κουζμίνσκας και Γκρέι η Ένωση έφτασε στο +8 (50-58) και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο μπροστά με 56-60.

Γκρέι και Άρμς με ένα 4-0 διαμόρφωσαν το 56-64, αλλά η Καρδίτσα... πάτησε το γκάζι στην επίθεση και με τους Μάντσεν, Χόρκλερ και Μπράντον Τζέφερσον μείωσε στο καλάθι (62-64). Μετά την εύστοχη βολή του Μπράντον Τζέφερσον, ο Μπάρτλεϊ σκόραρε από τα 6,75μ., αλλά ο Καμπερίδης «απάντησε» και μείωσε άμεσα ξανά στους 3 (66-69). Στα επόμενε λεπτά οι γηπεδούχοι δυσκολεύτηκαν να βρουν σκορ, ενώ την ίδια ώρα η ΑΕΚ με τους Αρμς, Χαραλαμπόπολου και Μπάρτλεϊ βρέθηκε στο +7 (68-75). Ο Χόρκλερ έδωσε λύση στην Καρδίτσα (70-75) και με 57" για το φινάλε ο Αρμς αποβλήθηκε με πέμπτο φάουλ. Ο Έλις ευστόχησε σε 1/2 βολές από το φάουλ (71-75) ενώ ο Μπάρτλεϊ έκανε το 2/2 και διαμόρφωσε το 71-77 με 49" στο χρονόμετρο. Οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν και έτσι η ΑΕΚ πήρε τελικά τη νίκη (71-79).

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 34-39, 56-60, 71-79

Τα στατιστικά του αγώνα.