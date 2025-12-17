Η Καρδίτσα δεν μπόρεσε να προβάλει αντίσταση στην Μάλαγα, γνώρισε την ήττα με 115-84, και τώρα έχει μπροστά της τις αναμετρήσεις με την Σπαρτάκ για τα play-in.

Η Καρδίτσα αναμετρήθηκε στην Ισπανία με την Μάλαγα για την 6η αγωνιστική των ομίλων του Basketball Champions League. Οι γηπεδούχοι από νωρίς πήραν τον έλεγχο του αγώνα και δε δυσκολεύτηκαν να πάρουν τη νίκη με 115-84. Έτσι, η Καρδίτσα ολοκλήρωσε τον όμιλο με ρεκόρ 2-4 και η Μάλαγα έκανε το απόλυτο με 6/6.

Τώρα, η ελληνική ομάδα έχει μπροστά της τις αναμετρήσεις με μειονέκτημα έδρας κόντρα στην Σπαρτάκ για τα play-in.

Για την ομάδα του Παπανικολόπουλου ο Ντάμιεν Τζέφερσον είχε 26 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, με τον Νοά Χόρκλερ να προσθέτει 13 πόντους και 3 ριμπάουντ. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Κέντρικ Πέρι με 11 πόντους, 1 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι μέτρησε 14 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ.

Από νωρίς διψήφια διαφορά για την Μάλαγα, στο +18 στα αποδυτήρια

Ο Μπράντον Τζέφερσον άνοιξε το σκορ του αγώνα με τρίποντο, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Οι δύο ομάδες έμειναν κοντά στο σκορ μέχρι τα μισά του πρώτου δεκαλέπτου, αλλά μετά οι γηπεδούχοι... πάτησαν το γκάζι και κατάφεραν να μπουν στην δεύτερη περίοδο μπροστά με 35-15. Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η διαφορά παρέμεινε σε διψήφια νούμερα και οι Ισπανοί πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 62-44.

«Περίπατος» για τους Ισπανούς και... τώρα Σπαρτάκ για την Καρδίτσα

Ούτε στην επανάληψη κατάφερε να μπει ξανά στο παιχνίδι η Καρδίτσα. Οι Ισπανοί συνέχισαν να ελέγχουν πλήρως τον ρυθμό του αγώνα και δεν επέτρεψαν ποτέ να πέσει σε επικίνδυνα επίπεδα η διαφορά. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 87-64, η τέταρτη περίοδος ήταν... διαδικαστική και η Μάλαγα πανηγύρισε τελικά τη νίκη με 115-84.

Τα δεκάλεπτα: 35-15, 62-44, 87-64, 115-84

Τα στατιστικά του αγώνα.