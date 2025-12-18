Λατρεύει την πίεση, να μάθει να αγαπάει τις ευκαιρίες

Ο Παναθηναϊκός για ακόμα μία φορά έδειξε ότι με την πλάτη στον τοίχο γίνεται ατσάλινος, αλλά πλέον καλείται να αγαπήσει και τα εύκολα και να μην βάζει δύσκολα στον εαυτό του. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Οι ήττες από τις Βαλένθια κι Αρμάνι πόνεσαν το «τριφύλλι». Όχι τόσο αυτή στο Μιλάνο, αλλά περισσότερο η εμφάνιση, όσο εκείνη από την ισπανική ομάδα, γιατί ήταν στο «T-Center» κι έκοψε το σερί των «πράσινων». Σε αυτά τα δύο ματς εμφανίστηκαν οι παθογένειες της αρχής της περιόδου και η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ταξίδεψε στην Τουρκία με το «πρέπει».

Η «διαβολοβδομάδα» είναι δύσκολη για τον Παναθηναϊκό. Αρχικά είχε να αντιμετωπίσει την άκρως φορμαρισμένη Φενέμπαχτσε των 6 σερί νικών και στη συνέχεια την πρωτοπόρο Χάποελ, που σε κάθε ματς βρίσκει διαφορετικό τρόπο να κερδίσει.

Το σερί των 4 σερί επικρατήσεων σταμάτησε απότομα στο «T-Center» με τη Βαλένθια κι αυτόματα μετά και την ήττα από την Αρμάνι, ο Παναθηναϊκός μπήκε σε κατάσταση συναγερμού. Όπως και στο ματς με την Παρί, τότε που μετρούσε 2 συνεχόμενες ήττες από Μονακό και Αστέρα. Με την εμφάνιση μάλιστα στο Βελιγράδι να είναι τραγική και τον Σλούκα να βγαίνει μπροστά.

Κοινή συνισταμένη; Η πλάτη στον τοίχο. Μία κατάσταση που συσπειρώνει το «τριφύλλι» και το κάνει να δαγκώνει. Κάτι που δεν είναι τωρινό, αλλά διαχρονικό. Κάτι που όμως πρέπει και να αλλάξει, ώστε να κάνουν και οι «πράσινοι» τη ζωή τους πιο εύκολη. Γιατί και το να παίζεις κάθε λίγο και λιγάκι με την πλάτη στον τοίχο είναι κουραστικό. Ακόμα κι αν αποδίδει.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία τεράστια νίκη στην Τουρκία από πολλές απόψεις. Και βαθμολογική, γιατί έμεινε στα υψηλά στρώματα, όσο και ψυχολογική, επειδή οι ίδιοι οι παίκτες υπενθύμισαν στους εαυτούς τους τι είναι ικανοί να κάνουν.

Να πάνε στην έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, που ερχόταν από 6 σερί νίκες και να την βάλουν στα σκοινιά. Κι όταν αυτή προσπάθησε να σηκωθεί, τότε ως Λερναία Ύδρα να σηκώσουν ανάστημα και να καταπιούν τους πάντες. Να μην υπολογίσουν τίποτα μπροστά στον στόχο τους.

Και κάπου εδώ μπαίνει και η υπογραφή του προπονητή. Γιατί ο Εργκίν Αταμάν ποτέ δεν σταμάτησε να είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Αν κάνει λάθη; Φυσικά. Όλοι κάνουν. Το θέμα είναι το πως τα διορθώνει και ο τρόπος που το κάνει. Γιατί κυρίως στις ήττες είναι εκεί για να αναλάβει το δικό του μερίδιο ευθύνης.

Μπροστά του πλέον ο Παναθηναϊκός όμως έχει το πιο δύσκολο παιχνίδι στη φετινή Euroleague. Ο λόγος; Γιατί πολύ απλά παίζει με την πρωτοπόρο της βαθμολογίας και μία ομάδα με ποιότητα και ταλέντο, που βρίσκει πάντα τον τρόπο να παίρνει τη νίκη. Σε καλές και κακές βραδιές.

Κι αυτό είναι must win παιχνίδι για το «τριφύλλι», αφού η νίκη στην Κωνσταντινούπολη έσβησε την ήττα από τη Βαλένθια, αλλά χώρος και για νέο χαμένο ματς στο «T-Center» δεν υπάρχει. Γιατί είναι το σημείο που ο Παναθηναϊκός μπορεί να γυρίσει εντελώς τον διακόπτη, έχοντας μία σειρά από δύσκολες αναμετρήσεις, που αν τις πάρει, τότε αυτόματα αλλάζουν πολλά. Ειδικά όταν σε αυτά τα ματς θα είναι κι ενισχυμένος.

Y.Γ. Ο Όσμαν έλειψε από τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης σαν αυτόν στην Ευρώπη.

Υ.Γ.2 Όταν με το καλό γυρίσει και ο Χολμς, το «τριφύλλι» θα εμφανίσει ακόμα καλύτερο πρόσωπο και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Υ.Γ.3 Και πάλι τα πάντα ξεκινούν από την άμυνα και τη διάθεση που ξεχειλίζει.