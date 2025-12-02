«Τσεκάρουν τον Σόρκιν οι Σίξερς, θέλουν να τον αποκτήσουν το καλοκαίρι»

Οι Σίξερς έχουν βάλει στο μάτι τον Ρομάν Σόρκιν κι εξετάζουν το ενδεχόμενο απόκτησής του το ερχόμενο καλοκαίρι.

Όπως αναφέρει το «israelhayom», η ομάδα της Φιλαδέλφεια βλέπει ζεστά την υπόθεση του άσου της Μακάμπι Τελ Αβίβ κι εξετάζει την ενεργοποίηση της ρήτρας που έχει το καλοκαίρι στο συμβόλαιό του για να μετακομίσει στο ΝΒΑ.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, άνθρωπος των Σίξερς έδωσε το «παρών» στο παιχνίδι της εθνικής Ισραήλ κόντρα στην Κροατία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και είχαν επαφή με την πλευρά του παίκτη.

Υπενθυμίζουμε πως η ομάδα της Φιλαδέλφεια έχει τα δικαιώματα του Σόρκιν, που δεν αποκλείεται να κάνει το μεγάλο βήμα για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.