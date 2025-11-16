Χόρκλερ και Καρδίτσα σε ρεκόρ με κοψίματα

Ο Νόα Χόρκλερ και η Καρδίτσα πέτυχαν ρεκόρ στις τάπες στην αναμέτρηση κόντρα στο Περιστέρι Betsson.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Stoiximan GBL:

Η Καρδίτσα Ιαπωνική επέστρεψε στις νίκες και ένα από τα στοιχεία που την οδήγησαν στην επικράτηση επί του Περιστερίου Betsson ήταν η άμυνα με την οποία κράτησε τον αντίπαλο της στους 74 πόντους. Ενδεικτικό της καλής δουλειάς στο πρώτο μισό του παρκέ ήταν τα κοψίματα με πρωταγωνιστή τον Νόα Χόρκλερ και τρία διαφορετικά επιτεύγματα.

Στη στατιστική της Καρδίτσας Ιαπωνική καταγράφηκαν επτά κοψίματα που μπορεί να μην είναι ρεκόρ περιόδου για τη Stoiximan GBL –ο ΠΑΟΚ είχε οχτώ στο παιχνίδι του με τον Ηρακλή- ωστόσο έχουν ξεχωριστή σημασία για τη θεσσαλική ομάδα αφού πρόκειται για την κορυφαία επίδοση των 81 αγώνων της στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα αφού στους προηγούμενους έφτασε τρεις φορές στα έξι μπλοκ.

Με αυτά τα επτά κοψίματα μάλιστα, η Καρδίτσα Ιαπωνική έγινε η 32η ομάδα στην ιστορία της Stoiximan GBL (από το 1992-93) που έφτασε τα 200. Η επίδοση στον αγώνα με τους «κυανοκίτρινους» είχε απόλυτο πρωταγωνιστή τον Νόα Χόρκλερ.

Ο Βρετανός φόργουορντ που διανύει τη δεύτερη σεζόν του στη θεσσαλική ομάδα, έκανε τα πέντε από τα επτά κοψίματα της και «έγραψε» την κορυφαία επίδοση της στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα. Ο Χόρκλερ ξεπέρασε την επίδοση των τεσσάρων κοψιμάτων που είχαν…

* Στις 10 Φεβρουαρίου 2024, ο Ρομέλο Ουάιτ στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Κολοσσό H Hotels Collection.

* Στις 15 Μαρτίου 2025, ο Φράνσις Οκόρο στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Τα πέντε κοψίματα αποτελούν ρεκόρ περιόδου στη Stoiximan GBL αφού μέχρι χθες υπήρχαν τρεις επιδόσεις τεσσάρων (Ομάρ Πέιν, Δημήτρης Φλιώνης, Νέιτ Ουότσον). Με αυτά μάλιστα έγινε ο κορυφαίος μπλοκέρ της Καρδίτσας Ιαπωνική αφού έφτασε τα 23 και ξεπέρασε τον Φράνσις Οκόρο που έχει 20. Δεν πρόκειται όμως και για νέο, ατομικό ρεκόρ του Χόρκλερ που στην πρώτη του σεζόν στο ελληνικό Πρωτάθλημα, ως παίκτης του Άρη Betsson, είχε κάνει επτά μπλοκ στο εκτός έδρας της σεζόν 2022-23 με την ΑΕΚ.

Ο Νόα Χόρκλερ όμως, πέραν της αμυντικής επίδοσης του, έκανε πολύ καλό παιχνίδι και επιθετικά έχοντας 18 πόντους. Έμεινε μάλιστα έναν πόντο μακριά από το ρεκόρ καριέρας του στη Stoiximan GBL αφού είχε 19 με τον Άρη Betsson στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola της σεζόν 2022-23. Με τους 18 που είχε χθες, έγινε ο 4ος παίκτης που έφτασε τους 300+ με τη θεσσαλική ομάδα στην κατηγορία. Έχοντας μάλιστα 5/6 δίποντα, έγινε ο 2ος παίκτης στην ιστορία της Καρδίτσας Ιαπωνική που έφτασε στα 100+ μετά τον Ρομέλο Ουάιτ.

Υπάρχει όμως κάτι ακόμη που ξεπήδησε από τη χθεσινή εμφάνιση του. Με τα οχτώ ριμπάουντ που είχε στο παιχνίδι κόντρα στο Περιστέρι Betsson, ο Χόρκλερ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Καρδίτσας Ιαπωνική που έφτασε τα 200 στη Stoiximan GBL.