Με 30αρα του Κάνινγχαμ οι Πίστονς νίκησαν με άνεση τους Μάτζικ

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς έστησαν πάρτι απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ, επικρατώντας με το επιβλητικό 135-116.

Οι Μάτζικ ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο ματς, αφού προηγήθηκαν με 29-36 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως στη συνέχεια οι Πίστονς κυριάρχησαν και επέβαλλαν πλήρως τον ρυθμό τους.

Οι γηπεδούχοι ήταν καταιγιστική στο δεύτερο ημίχρονο και δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους Μάτζικ, φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη, που ανεβάζει το ρεκόρ τους στο 3-2.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Κέιντ Κάνινγχαμ που είχε 30 πόντους, 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ, με τον Πάολο Μπανκέρο να ξεχωρίζει για τους Μάτζικ με 24 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης