Η Βαλένθια έκανε... ό,τι ήθελε απέναντι στην Ολυμπιακό και πήρε μία άνετη νίκη με 99-57 μέσα στην «Roig Arena».

Η Βαλένθια υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό στην «Roig Arena» για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague Γυναικών. Οι Ισπανίδες ήταν ανώτερες σε όλη την διάρκεια του αγώνα, έκαναν... πλάκα στις «ερυθρόλευκες» και πανηγύρισαν μία εύκολη νίκη με 99-57. Έτσι, η Βαλένθια έχει πλέον ρεκόρ 3-1, ενώ ο Ολυμπιακός έπεσε στο 1-3.

Για τις νικήτριες η Ρομέρο είχε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο και η Αλεξάντερ προσέθεσε 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Από την άλλη, για τον Ολυμπιακό κορυφαία ήταν η Ούλφολκ με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 51-32, 74-44, 99-57

Τα στατιστικά του αγώνα.