«Ιστορική» αυτοτονία του Πανιωνίου στην Γλυφάδα. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης μπορεί να βρέθηκε στο +14 (72-58) στα τέλη του τρίτου δεκαλέπτου, ελέχγοντας απόλυτα τον ρυθμό, κατάφερε ωστόσο να ηττήθεί από την Τρέντο, η οποία με αντεπίθεση... διαρκείας πέρασε μέσα από την Γλυφάδα με 91-87.

Έτσι το ντεμπούτο του Ηλία Ζούρο έγινε με το... αριστερό, με τους «κυανέρυθρους» να έχουν να διαχειριστούν και τι απουσίες των Λούντζη, Χαντς και Ουόλ. Με το αποτέλεσμα αυτό ο Πανιώνιος έπεσε στο 1-4, με την ομάδα του Καντσελιέρι να ανεβαίνει στο 2-3 μετά από 5 αγωνιστικές.

Για τους νικητές ο Μάσιμο Καντσελιέρι είδε τον Ντεβάντε Τζόουνς να σκοράρει 20 πόντους με 6 ριμπάουντ, με τον Στιούαρτ να συμπληρώνει 18 πόντους. Πολύ καλή παρουσία από τον Γοκέλα με 16 πόντους.

Από την αντίπερα όχθη ο Ουότσον κυριάρχησε στην ρακέτα με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Τσαλμπούρη να μετρά 18 πόντους με 6 ριμπάουντ. Πληθωρική παρουσία από τον Ματ Λιούις με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Βρήκε ρυθμό και πήρε προβάδισμα ο Πανιώνιος, με κορυφαίο τον Λιούις

Ο Πανιώνιος ήθελε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, με τους «κυανέρυθρους» να μπαίνουν στο παιχνίδι συγκεντρωμένοι, αποκτώντας μικρό προβάδισμα (+7, 13-5 στο 5'). Η Τρέντο ήταν αρκετά άστοχοι, ωστόσο με δυο συνεχόμενα σουτ κατάφερε να μειώσει σε απόσταση ενός καλαθιού (13-11 στο 6'), με τους γηπεδούχους να ελέγχουν τον ρυθμό, διατηρώντας ένα ισχνό προβάδισμα στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (19-17).

Το σκηνικό στην 2η περίοδο δεν διαφοροποιήθηκε, με τον «Ιστορικό» να έχει το προβάδισμα (+6, 26-20) και την Τρέντο να απαντά, κυρίως με ξεσπάσματα. Ο Ματ Λιούις έδινε σκορ και ενέργεια στην ομάδα της Νέας Σμύρνης (10π.), με τον Πάπας να είναι ζεστός από τα 6.75μ. για το +7 του ημιχρόνου (42-35).

Έχασε την συγκέντρωση του «κόλλησε» επιθετικά και «αυτοκτόνησε» ο Πανιώνιος

Με τον Ουότσον να κυριαρχεί στο παρκέ (14π.) ο Πανιώνιος έστειλε την διαφορά για πρώτη φορά στην αναμέτρηση σε διψήφια επίπεδα (+10, 50-40 στο 23'). Οι παίκτες του Ηλία Ζούρο ήλεγχαν τον ρυθμό του παιχνιδιού (+7, 57-50 στο 25'), με τον Τσαλμπούρη να «πυροβολεί» από τα 6.75μ. για το +13 (67-54 στο 27') των «κυανέρυθρων». Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τον Πανιώνιο στο +9 (72-63), με τον «Ιστορικό» να έχει βάλει τις βάσεις για μια σπουδαία νίκη.

Η Ιταλική ομάδα θέλησε να βάλει πίεση στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, με τον Στιούαρτ να μειώνει στο -6 (76-70) φτάνοντας τους 18π. Η Τρέντο είχε βρει ρυθμό, με τον Γοκέλα να μειώνει στον πόντο (76-75 στο 33'), την ώρα που ο Πανιώνιος είχε χάσει την συγκέντρωση του. Το σύνολο του Καντσελιέρι έφερε... τούμπα το παιχνίδι, παίρνοντας για πρώτη φορά προβάδισμα στο παιχνίδι (84-87 στο 38'), με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να έχει «κολλήσει» στους 84π. Ο Νίκος Γκίκας έφερε το ματς σε ισορροπία με τρίποντο (87-87 στο 39'), με τον Ντεβάντε Τζόουνς να διαμορφώνει το 87-89 με λέι-απ. Ο Ουότσον υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ, με τον

Τα δεκάλεπτα: 19-17, 42-35, 72-63, 87-91.

