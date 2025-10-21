ΝΒΑ: Τα φαβορί, οι αστέρες και η ανάλυση της νέας σεζόν

Με τη νέα σεζόν του ΝΒΑ να βρίσκεται προ των πυλών το SDNA αναλύει τις 30 ομάδες του «μαγικού κόσμου».

Η νέα σεζόν του ΝΒΑ πλησιάζει (πρώτα τζάμπολ στις 22/10: 02:30 Θάντερ-Ρόκετς, 05:00 Λέικερς-Ουόριορς) και το SDNA αναλύει τις 30 ομάδες του «μαγικού κόσμου». Τα φαβορί για τον τίτλο, οι ομάδες που θα παλέψουν για μία καλή πορεία στα play-offs αλλά και όσες... δεν ελπίζουν σε τίποτα και θέλουν απλά να χτίσουν για το μέλλον.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΛΑΝΤΑ ΧΟΚΣ

Η περσινή σεζόν για τους Ατλάντα Χοκς ήταν απογοητευτική. Με ρεκόρ 40-42 στην κανονική διάρκεια τερμάτισαν στην 8η θέση της βαθμολογίας και στα play-in ηττήθηκαν από τους Μαϊάμι Χιτ. Η ομάδα θέλει να αποφύγει τη συμμετοχή της στον έξτρα γύρο για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν και έτσι βελτίωσε αισθητά το ρόστερ της. Από το καλοκαίρι ξεχωρίζουν οι αποκτήσεις των Νίκελ Αλεξάντερ-Ουόκερ και Κρίσταπς Πορζίνγκις, οι οποίοι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο φέτος. Ο Αλεξάντερ-Ουόκερ θα βοηθήσει πολύ στην περιφερειακή άμυνα, ενώ ο Πορζίνγκις θα είναι μία μόνιμη απειλή είτε όταν έχει ο ίδιος την μπάλα, είτε όταν την έχει ο Τρε Γιανγκ.

Πρόκειται για ένα ρόστερ που μπορεί να βρεθεί απευθείας στα play-offs, όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να αποφευχθούν οι τραυματισμοί και φυσικά να βρουν οι παίκτες χημεία στο παρκέ.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Γιανγκ, Ντάνιελς, Ρισασέ, Τζόνσον, Πορζίνγκις

ΑΣΤΕΡΙ: Τρε Γιανγκ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Κουίν Σνάιντερ

ΣΤΟΧΟΣ: Να μπουν απευθείας στα play-offs

ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ

Οι Μπόστον Σέλτικς θα ζήσουν μία πολύ δύσκολη χρονιά. Τα τελευταία χρόνια ήταν από τα φαβορί για τον τίτλο, όμως ο τραυματισμός του Τζέισον Τέιτουμ άλλαξε όλα τα δεδομένα. Οι Κέλτες αποφάσισαν να κινηθούν για πιο... φθηνές λύσεις στην αγορά και με το ρόστερ που έχουν φέτος δεν μπορούν να ελπίζουν για πολλά πράγματα.

Από την ομάδα θα λείψουν οι Τζρου Χόλιντεϊ, Αλ Χόρφορντ, Λουκ Κορνέτ και Κρίσταπς Πορζίνγκις, με τους Σέλτικς να αποκτούν μεταξύ άλλων τους Νεμίας Κουέτα, Λούκα Γκάρζα και Ανφέρνι Σίμονς. Ο λόγος για αυτές τις αποχωρήσεις ήταν οικονομικός, καθώς οι Κέλτες ήθελαν να μειώσουν το luxury tax.

Ο Τζέιλεν Μπράουν αναμένεται να έχει πολύ πιο σημαντικό ρόλο από πέρσι, ενώ θα πρέπει να... τραβήξουν κουπί και οι Ντέρικ Ουάιτ και Πέιτον Πρίτσαρντ. Την ίδια ώρα, νέοι παίκτες θα πρέπει να βγουν μπροστά και να αποδείξουν πράγματα.

Η επερχόμενη σεζόν αναμένεται ζόρικη για τον Τζο Μαζούλα και το σύνολό του.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Ουάιτ, Σίμονς, Μπράουν, Χοζέρ, Κουέτα

ΑΣΤΕΡΙ: Τζέιλεν Μπράουν (μέχρι να επιστρέψει ο Τέιτουμ)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Τζο Μαζούλα

ΣΤΟΧΟΣ: Να φτάσουν στον πρώτο γύρο των play-offs

ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ

Οι Μπρούκλιν Νετς ήξεραν πως πέρσι θα ήταν μεταβατική σεζόν και δεν ήλπιζαν σε μεγάλα πράγματα. Τερμάτισαν στην 12η θέση με ρεκόρ 26-56 και έτσι τελείωσαν νωρίς οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Η ομάδα του Μπρούκλιν προσέθεσε στο ρόστερ της τους Τέρανς Μαν και Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ και είχε και πέντε first-round picks από το draft (Έγκορ Ντέμιν, Νόλαν Τραορέ, Ντρέικ Πάουελ, Μπεν Σαφάρ, Ντάνι Γουλφ). Έτσι, φέτος θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη νέων αστέρων και να μην υπάρξει μεγάλη πίεση στους rookies.

Η ομάδα δεν μπορεί να στοχεύσει ψηλά φέτος και θα είναι ακόμη μία σεζόν χωρίς προσδοκίες, η οποία όμως μπορεί να... στρώσει τον δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Ντέμιν, Τόμας, Μαν, Πόρτερ Τζούνιορ, Κλάξτον

ΑΣΤΕΡΙ: Καμ Τόμας

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Τζόρντι Φερνάντεθ

ΣΤΟΧΟΣ: Να βελτιωθεί το περσινό ρεκόρ

ΣΑΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ

Οι Σάρλοτ Χόρνετς για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά έκαναν λιγότερες νίκες, τελειώνοντας τη σεζόν με μόλις 19 θετικά αποτελέσματα. Οι Χόρνετς έχουν εννέα χρόνια να βρεθούν στα play-offs και όλα δείχνουν πως θα φέτος θα γίνουν δέκα.

Η ομάδα έχει έναν νεανικό κορμό και προσέθεσε μερικούς έμπειρους παίκτες (Σπένσερ Ντίνγουιντι, Μέισον Πλάμπι, Κόλιν Σάξτον), ενώ απέκτησαν και τον Κον Κνιούπελ από το draft. Ο Τσαρλς Λι θα πρέπει να αφοσιωθεί στο να αναπτύξει τα νεαρά ταλέντα που έχει στο ρόστερ του και να αρχίσει να χτίζει για το μέλλον.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Μπολ, Μίλερ, Κνιούπελ, Μπρίτζες, Ντιαμπατέ

ΑΣΤΕΡΙ: ΛαΜέλο Μπολ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Τσαρλς Λι

ΣΤΟΧΟΣ: Να βελτιώσουν το ρεκόρ τους από πέρσι

ΣΙΚΑΓΟ ΜΠΟΥΛΣ

Οι Σικάγο Μπουλς… πάτησαν το γκάζι στο τέλος της περσινής σεζόν κερδίζοντας 15 από τα τελευταία 20 ματς τους, όμως το κακό τους ξεκίνημα δεν τους επέτρεψε να τερματίσουν ψηλά. Τελείωσαν τη σεζόν στην 10η θέση και αποκλείστηκαν στα play-in.

Ο Ζακ ΛαΒίν αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα πέρσι και έτσι οι Μπουλς μπήκαν σε μία νέα εποχή. Οι Τζος Γκίντι, Μάτας Μπουζέλις και Κόμπι Ουάιτ είναι οι παίκτες στους οποίους βρίσκεται το μέλλον της ομάδας. Την ίδια ώρα, ο οργανισμός έχει και τον Νόα Εσενγκέ, ο οποίος αποτελεί ένα πολύτιμο κομμάτι του παζλ.

Ο Μπίλι Ντόνοβαν έχει πολύ καλό υλικό για να δουλέψει και οι «Ταύροι» μπορούν να ελπίζουν στην επιστροφή στα play-offs.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Γκίντι, Ουάιτ, Οκόρο, Μπουζέλις, Βούτσεβιτς

ΑΣΤΕΡΙ: Τζος Γκίντι

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μπίλι Ντόνοβαν

ΣΤΟΧΟΣ: Να επιστρέψουν στα play-offs

ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς την περασμένη σεζόν έκαναν... όργια στην κανονική περίοδο και τελείωσαν με 64 νίκες, απέχοντας μόλις δύο από το ρεκόρ του συλλόγου. Στα play-offs κατάφεραν να «σκουπίσουν» τους Μαϊάμι Χιτ στον πρώτο γύρο, αλλά στα ημιτελικά αποκλείστηκαν με 4-1 από τους Ιντιάνα Πέισερς.

Ενόψει της νέας σεζόν προχώρησαν σε σημαντικές προσθήκες (Λόνζο Μπολ, Τόμας Μπράιαντ, Λάρι Ναντς Τζούνιορ), προσθέτοντας δημιουργία, εμπειρία και ποιότητα στην άμυνα, η οποία στα περσινά play-offs… κατέρρευσε.

Η ομάδα έδειξε πως μπορεί να κυριαρχήσει στην regular season, αλλά οι τραυματισμοί δεν επέτρεψαν μία καλή πορεία στα play-offs. Έτσι, το μεγάλο ερώτημα για φέτος είναι αν θα καταφέρει το σύνολο του Κένι Άτκινσον να παραμείνει υγιές στο κρίσιμο σημείο.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Γκάρλαντ, Μίτσελ, Χάντερ, Μόμπλεϊ, Άλεν

ΑΣΤΕΡΙ: Ντόνοβαν Μίτσελ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Κένι Άτκινσον

ΣΤΟΧΟΣ: Να κατακτήσουν το πρωτάθλημα

ΝΤΙΤΡΟΪΤ ΠΙΣΤΟΝΣ

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς έζησαν μία αδιανόητη σεζόν πέρσι. Από εκεί που ήταν η χειρότερη ομάδα της λίγκας, κατάφεραν να ανέβουν στην έκτη θέση της βαθμολογίας (ρεκόρ 44-38) και να μπουν στα play-offs χωρίς να περάσουν από τα play-in. Μάλιστα, πήραν την πρώτη τους νίκη στα play-offs από το 2008 (αποκλείστηκαν με 4-2 από τους Νιου Γιορκ Νικς).

Η ομάδα θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε, «χτίζοντας» πάνω στο νεανικό της ρόστερ. Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ έγινε για πρώτη φορά All-Star και ο 23χρονος θα πρέπει να ηγηθεί για ακόμη μία φορά.

Οι Πίστονς προσέθεσαν μερικά έμπειρα κομμάτια δίπλα στους νεαρούς παίκτες (Κάρις ΛεΒέρτ, Ντάνκαν Ρόμπινσον) και αρκετά σημαντικό ήταν και το γεγονός πως ανανέωσαν το συμβόλαιο του Πολ Ριντ.

Ο οργανισμός έχει μπει στον σωστό δρόμο και φέτος σε μία αποδυναμωμένη ανατολική περιφέρεια μπορεί να παλέψει για το πλεονέκτημα έδρας.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Κάνινγκχαμ, Άιβι, Τόμπσον, Χάρις, Ντούρεν

ΑΣΤΕΡΙ: Κέιντ Κάνινγκχαμ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Τζέι Μπι Μπίκερσταφ

ΣΤΟΧΟΣ: Να πάρουν το πλεονέκτημα έδρας για τα play-offs

ΙΝΤΙΑΝΑ ΠΕΪΣΕΡΣ

Οι Ιντιάνα Πέισερς πέρσι έφτασαν... μία ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου, καθώς ηττήθηκαν με 4-3 στους τελικούς από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Η ομάδα βρέθηκε στους τελικούς για πρώτη φορά από το 2000 και σίγουρα θέλει να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς.

Ωστόσο, μόνο εύκολο δε θα είναι αυτό. Ο Ταϊρίς Χαλιμπάρτον υπέστη ρήξη αχίλλειου στο Game 7 των τελικών και θα χάσει ολόκληρη την σεζόν. Την ίδια ώρα, ο Μάιλς Τέρνερ αποτελεί παρελθόν από την ομάδα μετά από 10 χρόνια (υπέγραψε στους Μιλγουόκι Μπακς).

Οι Άντριου Νέμπχαρντ και Τι Τζέι ΜακΚόνελ θα πρέπει να καλύψουν το κενό του Χαλιμπάρτον, ενώ σημαντικό ρόλο θα παίξει και η εμπειρία του Πασκάλ Σιάκαμ. Ωστόσο, το κενό που άφησε η αποχώρηση του Τέρνερ, ειδικά στην άμυνα, δεν έχει καλυφθεί και ο Ρικ Καρλάιλ θα πρέπει να βρει λύσεις μέσα από το ροτέισον.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Νέμπχαρτ, Μάθουριν, Νέσμιθ, Σιάκαμ, Τζάκσον

ΑΣΤΕΡΙ: Άντριου Νέμπχαρτ (μέχρι να επιστρέψει ο Χαλιμπάρτον)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ρικ Καρλάιλ

ΣΤΟΧΟΣ: Να φτάσουν στους τελικούς της περιφέρειας

ΜΑΪΑΜΙ ΧΙΤ

Οι Μαϊάμι Χιτ πέρσι πέρασαν στα play-offs μέσω των play-in (τερμάτισαν στην 10η θέση) αλλά αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο με 4-0 από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Η ομάδα απέκτησε τους Σιμόνε Φοντέκιο και Νόρμαν Πάουελ και ελπίζει πως αυτές οι κινήσεις θα την βοηθήσουν να επιστρέψει ξανά στην συζήτηση για τα φαβορί της Ανατολής. Ακόμη, ανανέωσε το συμβόλαιο του Ντάβιον Μίτσελ και υπέγραψε τον Κασπάρας Γιακουτσιόνις από το draft.

Η απόδοση του Κέλ'Ελ Ουέαρ θα είμαι καθοριστική για τη σεζόν των Χιτ, ο οποίος μαζί με τον Μπαμ Αντεμπάγιο μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ επικίνδυνο δίδυμο και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ωστόσο, παρά τις κινήσεις που έγιναν φαντάζει δύσκολο οι Χιτ να... σκαρφαλώσουν στην βαθμολογία φέτος.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Μίτσελ, Πάουελ, Ουίγκινς, Γιόβιτς, Αντεμπάγιο

ΑΣΤΕΡΙ: Μπαμ Αντεμπάγιο

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Έρικ Σποέλστρα

ΣΤΟΧΟΣ: Να φτάσουν στον πρώτο γύρο των play-offs

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ

Οι Μπακς την περασμένη σεζόν κατέκτησαν το NBA Cup αλλά αποκλείστηκαν εύκολα από τους Ιντιάνα Πέισερς στον πρώτο γύρο των play-offs (4-1), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παλεύει μόνος του. Τα «Ελάφια» αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν τον Ντάμιαν Λίλαρντ και η μεγαλύτερή τους προσθήκη ήταν αυτή του Μάιλς Τέρνερ.

Ο «Greek Freak» δεν αποκλείεται να ζητήσει να αποχωρήσει στα μισά της σεζόν ή το επόμενο καλοκαίρι και οι Μπακς το γνωρίζουν αυτό. Οι κινήσεις που έκανε το front office δεν δημιούργησαν μεγάλες προσδοκίες με την ομάδα να έχει σημαντικά κενά, τα οποία δεν καλύφθηκαν.

Δύσκολα θα καταφέρει ο Έλληνας αστέρας να κουβαλήσει μέχρι τον τίτλο τα «Ελάφια» και μένει να φανεί αν η 13η σεζόν του θα είναι και η τελευταία με την ομάδα.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Πόρτερ Τζούνιορ, Τρεντ Τζούνιορ, Κούζμα, Αντετοκούνμπο, Τέρνερ

ΑΣΤΕΡΙ: Γιάννης Αντετοκούνμπο

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ντοκ Ρίβερς

ΣΤΟΧΟΣ: Να φτάσουν στον πρώτο γύρο των play-offs

ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ

Οι Νιου Γιορκ Νικς πέρσι έφτασαν πολύ κοντά στους τελικούς του ΝΒΑ, όμως ηττήθηκαν με 4-2 από τους Ιντιάνα Πέισερς στους τελικούς της περιφέρειας.

Ο οργανισμός μπαίνει σε μία νέα εποχή με τον Μάικ Μπράουν στον πάγκο. Ο 55χρονος τελικός θα έχει όλα του τα αστέρια διαθέσιμα, ενώ το καλοκαίρι είδε τους Τζόρνταν Κλάρκσον και Γκέρσον Γιαμπουσέλε να υπογράφουν στην ομάδα του.

Οι Νικς αποτελούν ξανά ένα από τα φαβορί για τον τίτλο, με το μόνο ερωτηματικό να είναι το βάθος. Στα play-offs πέρσι το rotation «έκλεισε» και δεν υπήρχαν αρκετές λύσεις που θα έφερναν φρεσκάδα από το παρκέ. Αν οι προσθήκες που έγιναν βοηθήσουν σε αυτό, τότε η ομάδα της Νέας Υόρκης μπορεί να φτάσει αρκετά μακριά και γιατί όχι και στην κατάκτηση του τίτλου.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Μπράνσον, Μπρίτζες, Ανουνόμπι, Τάουνς, Ρόμπινσον

ΑΣΤΕΡΙ: Τζέιλεν Μπράνσον

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μάικ Μπράουν

ΣΤΟΧΟΣ: Να κατακτήσουν το πρωτάθλημα

ΟΡΛΑΝΤΟ ΜΑΤΖΙΚ

Οι Ορλάντο Μάτζικ τα τελευταία δύο χρόνια αποκλείστηκαν από τον πρώτο γύρο των play-offs. Την περσινή σεζόν αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα τραυματισμών (Πάολο Μπανκέρο, Φραντζ Βάγκνερ, Τζέιλεν Σαγκς, Μο Βάγκνερ), όμως κατάφεραν να τερματίσουν στην 7η θέση με ρεκόρ 41-41.

Το καλοκαίρι η ομάδα ανανέωσε τους Μπανκέρο και Μο Βάγκνερ ενώ προχώρησε και σε δύο σημαντικές προσθήκες, αφού έκανε δικούς της τους Ντέσμοντ Μπέιν και Τάιους Τζόουνς.

Με την πολύ καλή άμυνα που ήδη είχαν και το επιθετικό ταλέντο που προσέθεσαν οι Μάτζικ μπορούν να περάσουν τον πρώτο γύρο των play-offs και να χτίσουν για τα επόμενα χρόνια.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Σαγκς, Μπέιν, Βάγκνερ, Μπανκέρο, Κάρτερ Τζούνιορ

ΑΣΤΕΡΙ: Φραντζ Βάγκνερ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Τζαμάλ Μόσλι

ΣΤΟΧΟΣ: Να περάσουν τον πρώτο γύρο των play-offs

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς θέλουν να ξεχάσουν την περασμένη σεζόν, την οποίαν ολοκλήρωσαν στην 13η θέση με ρεκόρ 24-58. Με την τριάδα των Τζοέλ Εμπίιντ, Πολ Τζορτζ και Ταϊρίς Μάξεϊ η ομάδα θεωρούταν από τα φαβορί για τον τίτλο αλλά τελικά κατάφεραν να παίξουν όλοι μαζί μόλις σε 15 παιχνίδια.

Με αυτούς τους τρεις παίκτες οι Σίξερς μπαίνουν ξανά ως ένα από τα φαβορί της Ανατολικής περιφέρειας, ωστόσο για να δικαιώσουν τις προσδοκίες θα πρέπει να μην υποφέρουν ξανά από πολλά προβλήματα τραυματισμών. Στα χαρτιά υπάρχει άπλετο ταλέντο στο ρόστερ, όμως θα πρέπει αυτό να αποδεχθεί και στο παρκέ. Ο Νικ Νερς είναι ο κατάλληλος προπονητής, όμως για να οδηγήσει μακριά την ομάδα του, θα πρέπει να... έχει διαθέσιμους τους παίκτες του.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Μάξεϊ, Γκράιμς, Έτζκομπ, Τζορτζ, Εμπίιντ

ΑΣΤΕΡΙ: Ταϊρίς Μάξεϊ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Νικ Νερς

ΣΤΟΧΟΣ: Να φτάσουν στα ημιτελικά της περιφέρειας

ΤΟΡΟΝΤΟ ΡΑΠΤΟΡΣ

Οι Ράπτορς πέρσι είδαν τη σεζόν τους να ολοκληρώνεται μετά το τέλος της regular season (11οι με ρεκόρ 30-52). Ωστόσο, μεγάλο ρόλο σε αυτό έπαιξαν οι τραυματισμοί των Σκότι Μπαρνς και Ιμάνουελ Κουίκλεϊ, οι οποίοι έμειναν εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο και έτσι η ομάδα μπήκε στο νέο έτος με ρεκόρ 7-26.

Ο Μπράντον Ίνγκραμ θα επιστρέψει έτοιμος μετά τον τραυματισμό του στον αστράγαλο, ενώ η ομάδα απέκτησε και τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι προσθέτοντας βάθος στο «5». Την ίδια ώρα, όλα τα βασικά «γρανάζια» παρέμειναν στην ομάδα και ο Ντάρκο Ραγιάκοβιτς μπορεί να οδηγήσει την ομάδα όχι απλά την επιστροφή στα play-offs αλλά και σε μία πορεία μέχρι τα ημιτελικά της περιφέρειας.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Κουίκλεϊ, Μπάρετ, Ίνγκραμ, Μπαρντς, Ποέλτλ

ΑΣΤΕΡΙ: Μπράντον Ίνγκραμ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ντάρκο Ραγιάκοβιτς

ΣΤΟΧΟΣ: Να φτάσουν στα ημιτελικά της περιφέρειας

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΟΥΙΖΑΡΝΤΣ

Οι «Μάγοι» ήταν η δεύτερη χειρότερη ομάδα του «μαγικού κόσμου» πέρσι (15οι με ρεκόρ 18-64). Ωστόσο, παρά τα όσα έγιναν πέρσι, οι οπαδοί της ομάδας έχουν λόγους να είναι... κάπως αισιόδοξοι για τη φετινή σεζόν.

Ο οργανισμός έχει αρχίσει το rebuild και με το 5ο pick του draft έκανε δικό του τον Τρε Τζόνσον. Την ίδια ώρα, υπάρχουν ήδη οι Άλεξ Σαρ και Μπαμπ Κάρινγκτον. Επίσης, οι Σι Τζέι ΜακΚόλουμ και Καμ Ουίτμορ προσφέρουν σημαντική εμπειρία αλλά και σκορ.

Ο Μπράιαν Κιφ θα πρέπει να μοιράσει τον χρόνο ανάμεσα στους βετεράνους αλλά και στους παίκτες που θα αποτελέσουν το μέλλον του συλλόγου. Αυτό μόνο εύκολο δε θα είναι, όμως είναι σίγουρο πως οι Ουίζαρντς πρέπει να εκμεταλλευτούν την παρουσία του ΜακΚόλουμ, ο οποίος πρέπει να αποτελέσει μέντορα για τους νεαρούς αστέρες.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Κάρινγκτον, ΜακΚόλουμ, Μίντλετον, Κουλιμπαλί, Σαρ

ΑΣΤΕΡΙ: Σι Τζέι ΜακΚόλουμ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μπράιαν Κιφ

ΣΤΟΧΟΣ: Να συνεχιστεί το rebuild και να πάρουν χρόνο οι νεαροί αστέρες

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΤΑΛΑΣ ΜΑΒΕΡΙΚΣ

Οι Ντάλας Μάβερικς ετοιμάζονται για μία νέα εποχή. Οι «Μαβς» δεν έχουν πλέον τον Λούκα Ντόντσιτς, αλλά προσέθεσαν στο ρόστερ τους τον Άντονι Ντέιβις από αυτό το ιστορικό trade και με το νούμερο 1 pick του draft επέλεξαν τον Κούπερ Φλαγκ.

Διατήρησαν τους Ντάντε Έξουμ, Ντάνιελ Γκάφορντ, Ντουάιτ Πάουελ, Πι Τζέι Ουάσινγκτον και Κάιρι Ίρβινγκ και υπέγραψαν τον Ντ'Άντζελο Ράσελ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον «Uncle Drew» μέχρι να αναρρώσει από τον τραυματισμό του.

Οι προσδοκίες είναι μεγάλες, ειδικά μετά τα όσα διέρρευσαν από τον οργανισμό μετά το trade του «Luka Magic» και τα όσα δήλωσε ο Νίκο Χάρισον. Ποιότητα στο ρόστερ υπάρχει, εμπειρία υπάρχει και οι οπαδοί βρίσκονται... στα κάγκελα. Έτσι, οι «Μαβς» έχουν πράγματα να αποδείξουν φέτος και πρέπει να φτάσουν μακριά στα play-offs ώστε να ηρεμήσουν τον κόσμο τους. Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της ομάδας αναμένεται να είναι οι τραυματισμοί.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Ράσελ, Τόμπσον, Φλαγκ, Ντέιβις, Λάιβλι

ΑΣΤΕΡΙ: Άντονι Ντέιβις

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Τζέισον Κιντ

ΣΤΟΧΟΣ: Να φτάσουν στα ημιτελικά της περιφέρειας

ΝΤΕΝΒΕΡ ΝΑΓΚΕΤΣ

Οι Ντένβερ Νάγκετς πέρσι πήραν την μεγάλη απόφαση να απολύσουν τον Μάικλ Μαλόουν και τον Κάλβιν Μπουθ με τρία ματς να απομένουν για την κανονική διάρκεια. Ο Ντέιβιντ Άντελμαν οδήγησε την ομάδα στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας και μέχρι τα ημιτελικά της περιφέρειας (αποκλείστηκαν με 4-3 από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ).

Ο Νίκολα Γιόκιτς έχει συμβόλαιο μέχρι τη σεζόν 2026-27 και έπειτα έχει player-option. Οι Νάγκετς γνωρίζουν πως αρκετές ομάδες του ΝΒΑ έχουν στη λίστα τους τον αστέρα τους και ξέρουν πως πρέπει να χτίσουν ένα ανταγωνιστικό ρόστερ γύρω του.

Έτσι, υπέγραψαν τους Μπρους Μπράουν, Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ και με trade απέκτησαν τους Κάμερον Τζόνσον και Γιόνας Βαλαντσιούνας. Η ομάδα με τους Τζόνσον και Χάρνταγουεϊ έχει δύο αρκετά καλούς σουτέρ, οι οποίοι μπορούν να πάρουν λίγο από το... βάρος της επίθεσης που κουβαλάει ο Γιόκιτς. Την ίδια ώρα, ο Βαλαντσιούνας μπορεί να προσφέρει σημαντικά λεπτά ξεκούρασης στον Σέρβο σέντερ.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Μάρεϊ, Μπράουν, Τζόνσον, Γκόρντον, Γιόκιτς

ΑΣΤΕΡΙ: Νίκολα Γιόκιτς

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ντέιβιντ Άντελμαν

ΣΤΟΧΟΣ: Να επιστρέψουν στους τελικούς της περιφέρειας

ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΟΥΟΡΙΟΡΣ

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θα μπουν στην πρώτη τους ολόκληρη σεζόν με το δίδυμο Στεφ Κάρι - Τζίμι Μπάτλερ. Οι «Πολεμιστές» δεν τα πήγαιναν καλά πέρσι (ρεκόρ 25-25) μέχρι το trade για τον Μπάτλερ. Τότε η ομάδα του Στιβ Κερ έκανε σερί 23-9 και τελικά αποκλείστηκαν στα ημιτελικά από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Οι «Πολεμιστές» διατήρησαν το περσινό τους ρόστερ και προσέθεσαν μόνο τους Σεθ Κάρι και Αλ Χόρφορντ. Ο Στεφ Κάρι θα πρέπει να παραμείνει υγιής καθώς αποτελεί τον απόλυτο αστέρα της ομάδας και χωρίς εκείνον θα δυσκολέψουν αρκετά τα πράγματα για το σύνολο του Στιβ Κερ.

Οι κινήσεις του καλοκαιριού δεν προσφέρουν πολλά πράγματα και οι Ουόριορς συνεχίζουν να έχουν σημαντικό πρόβλημα στο «5». Ο Στιβ Κερ θα καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα ξανά σε μία καλή πορεία στα play-offs αλλά φαντάζει δύσκολο να πανηγυρίσει ακόμα ένα πρωτάθλημα.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Κάρι, Μούντι, Μπάτλερ, Γκριν, Χόρφορντ

ΑΣΤΕΡΙ: Στεφ Κάρι

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Στιβ Κερ

ΣΤΟΧΟΣ: Να φτάσουν στα ημιτελικά της περιφέρειας

ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ

Οι Χιούστον Ρόκετς πέρσι τερμάτισαν δεύτεροι στην βαθμολογία (ρεκόρ 52-30) και το καλοκαίρι προχώρησαν σε κινήσεις που τους ανέβασαν... πολλά επίπεδα. Οι «Ρουκέτες» απέκτησαν μεταξύ άλλων τους Κέβιν Ντουράντ, Κλιντ Καπέλα, Ντόριαν Φίνεϊ-Σμιθ και διατήρησαν τους Στίβεν Άνταμς, Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ και Φρεντ ΒανΒλίτ.

Οι ποιοτικές κινήσεις που έγιναν, σε συνδυασμό με το ήδη καλό ρόστερ που είχε η ομάδα (Αλπερέν Σενγκούν, Αμέν Τόμπσον, Ριντ Σέπαρντ) έχουν δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες. Οι Ρόκετς είναι από τα φαβορί για τον τίτλο και αν βρεθεί η κατάλληλη χημεία τότε δύσκολα θα μπορεί κάποιους να τους σταματήσει.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Σέπαρντ, Τόμπσον, Ντουράντ, Σμιθ Τζούνιορ, Σενγκούν

ΑΣΤΕΡΙ: Κέβιν Ντουράντ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ίμε Ουντόκα

ΣΤΟΧΟΣ: Να κατακτήσουν το πρωτάθλημα

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των play-offs (για τρίτη συνεχόμενη σεζόν) από τους Ντένβερ Νάγκετς στα επτά ματς. Το καλοκαίρι ο οργανισμός συνέχισε να... ανεβάζει το μέσο όρο ηλικίας του ρόστερ (Μπρουκ Λόπεζ, Κρις Πολ, Μπράντλεϊ Μπιλ) ενώ η σχέση του με τον Καουάι Λέοναρντ φαίνεται πως δεν είναι η καλύτερη πλέον.

Η εμπειρία είναι το μόνο που δεν λείπει από την ομάδα, όμως οι προσθήκες που έγιναν δύσκολα θα βοηθήσουν τους «Κλιπς» να φτάσουν πιο βαθιά στα play-offs. Η Δύση είναι αρκετά ανταγωνιστική και το πιθανότερο είναι πως οι Κλίπερς θα ταλαιπωρηθούν από τραυματισμούς. Ωστόσο, η ποιότητα που υπάρχει στο ρόστερ έχει αυξήσει τις προσδοκίες και μία πορεία μέχρι τα ημιτελικά της περιφέρειας μοιάζει δύσκολη αλλά ρεαλιστική.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Χάρντεν, Μπιλ, Λέοναρντ, Κόλινς, Ζούμπατς

ΑΣΤΕΡΙ: Καουάι Λέοναρντ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Τάιρον Λου

ΣΤΟΧΟΣ: Να φτάσουν στα ημιτελικά της περιφέρειας

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πέρσι τερμάτισαν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, με τον Τζέι Τζέι Ρέντικ στην πρώτη του σεζόν ως προπονητής να πανηγυρίζει 50 νίκες. Η σεζόν τελείωσε στον πρώτο γύρο των play-offs κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ωστόσο οι «Λιμνάνθρωποι» είναι αισιόδοξοι για τη νέα χρονιά.

Οι Λέικερς ανανέωσαν το συμβόλαιο του Λούκα Ντόντσιτς και είδαν τον Λεμπρόν Τζέιμς να κάνει opt-in. Την ίδια ώρα, στην ομάδα επέστρεψε και ο Τζάκσον Χέις. Ακόμη, ο Ρομπ Πελίνκα κινήθηκε έξυπνα στην αγορά και έντυσε στα χρυσά και μωβ τους ΝτεΆντρε Έιτον (λύνοντας το πρόβλημα στο «5»), Τζέικ ΛαΒάρια (καλύπτοντας το κενό που άφησε η αποχώρηση του Ντόριαν Φίνεϊ-Σμιθ) και Μάρκους Σμαρτ (βελτιώνοντας σημαντικά την άμυνα της ομάδας). Έτσι, οι Λέικερς έχτισαν τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον και την ίδια στιγμή έχουν αρκετό salary cap ώστε να διεκδικήσουν την υπογραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Σλοβένος αστέρας θα κάνει για πρώτη φορά προετοιμασία με τους «Λιμνανθρώπους» και αν το σύνολο του Ρέντικ βρει χημεία και δεν υποφέρει από πολλούς τραυματισμούς τότε δείχνει ικανό να κερδίσει τους πάντες.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Ντόντσιτς, Ριβς, Χατσιμούρα, Λεμπρόν, Έιτον

ΑΣΤΕΡΙ: Λούκα Ντόνστιτς

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Τζέι Τζέι Ρέντικ

ΣΤΟΧΟΣ: Να κατακτήσουν το πρωτάθλημα

ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ

Οι Μέμφις Γκρίζλις δεν είχαν σταθερότητα την σεζόν που ολοκληρώθηκε και έχασαν τα 10 από τα τελευταία 16 ματς τους. Ο Τέιλορ Τζέκινς απολύθηκε και η ομάδα τερμάτισε στην 8η θέση με ρεκόρ 48-34. Στον πρώτο γύρο των play-offs «σκουπίστηκαν» από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και έτσι η σεζόν τους τελείωσε νωρίς.

Ο οργανισμός ανανέωσε τον Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ για τα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ διατήρησε και τον Σάντι Αλντάμα. Ακόμη, μέσω trade απέκτησε τον Κεντάβιους Κάλγουελ-Πόουπ, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει τον «συνδετικό κρίκο» στα γκαρντ. Επίσης, η υπογραφή του Τάι Τζερόουμ θα βελτιώσει αρκετά το ποσοστό στο τρίποντο της ομάδας.

O Τόμας Ίσαλο θα προσπαθήσει να εφαρμόσει το δικό του όραμα στο παρκέ και οι οπαδοί της ομάδας θα χρειάζεται να έχουν υπομονή αυτή τη σεζόν.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Μοράντ, Κάλγουελ-Πόουπ, Ουέλς, Τζάκσον Τζούνιορ, Αλντάμα

ΑΣΤΕΡΙ: Τζα Μοράντ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Τόμας Ίσαλο

ΣΤΟΧΟΣ: Να φτάσουν στον πρώτο γύρο των play-offs

ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς πραγματοποίησαν μία αρκετά καλή σεζόν πέρσι. Τερμάτισαν στην 6η θέση της βαθμολογίας και έφτασαν μέχρι τους τελικούς της περιφέρειας, όπου και αποκλείστηκαν με 4-1 από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Οι «Λύκοι» θέλουν να συνεχίσουν να χτίζουν στο ρόστερ τους, με τον Άντονι Έντουαρντς να είναι ο απόλυτος αστέρας της ομάδας. Το καλοκαίρι δεν χρειάστηκαν πολλές κινήσεις. Οι Μπόουνς Χάιλαντ, Τζο Ινγκλς, Τζούλιους Ραντλ και Ναζ Ρέιντ ανανέωσαν και αποκτήθηκε και ο Τζόνι Τζούζανγκ. Ακόμη, επιλέχθηκε στο draft με το 17ο pick ο Ζόαν Μπέρινγκερ, ο οποίος μελλοντικά μπορεί να διαδεχθεί τον Ρούντι Γκομπέρ. Μέχρι τότε, όμως, θα αποτελεί μία καλή λύση από τον πάγκο.

Ο Κρις Φριντς μπορεί να οδηγήσει την ομάδα του ξανά στους τελικούς της περιφέρειας και να παλέψει για μία θέση και στους τελικούς της λίγκας.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Κόνλεϊ, Έντουαρντς, ΜακΝτάνιελς, Ραντλ, Γκομπέρ

ΑΣΤΕΡΙ: Άντονι Έντουαρντς

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Κρις Φριντς

ΣΤΟΧΟΣ: Να φτάσουν για δεύτερη σερί φορά στους τελικούς περιφέρειας

ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ

Οι Πέλικανς μόνο... καλύτερα μπορούν να τα πάνε από πέρσι (14οι με ρεκόρ 21-61). Η ομάδα ταλαιπωρήθηκε από πολλούς τραυματισμούς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, όμως η επερχόμενη μπορεί να είναι αρκετά καλύτερη.

Αρχικά, ο Ζάιον Ουίλιαμσον δούλεψε αρκετά στο σώμα του και δείχνει έτοιμος να προσφέρει στον οργανισμό όσα περίμεναν από όταν τον επέλεξαν στο draft. Ακόμη, αποκτήθηκαν οι Σαντίκ Μπέι, Κέβον Λούνεϊ και Τζόρνταν Πουλ, οι οποίοι θα προσφέρουν πολλά επιθετικά. Επιπλέον, στο draft επέλεξαν τον Τζερεμάια Φίαρς και με trades απέκτησαν τους Ντέρικ Κουίν και Μίκαχ Πίβι.

Πολλά θα εξαρτηθούν από τον Τρέι Μέρφι, ο οποίος αν συνεχίσει να εξελίσσεται μπορεί να γίνει από τους καλύτερους two-way παίκτες στην λίγκα.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Πουλ, Μέρφι, Τζόουνς, Ουίλιαμσον, Μίσι

ΑΣΤΕΡΙ: Ζάιον Ουίλιαμσον

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ουίλι Γκριν

ΣΤΟΧΟΣ: Να καταφέρουν να μπουν στα play-in

ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘΑΝΤΕΡ

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πέρσι έφτασαν στην κορυφή του ΝΒΑ επικρατώντας με 4-3 κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς στους τελικούς της λίγκας. Η σεζόν της ομάδας ήταν ιστορική και φυσικά όλοι στον οργανισμό θέλουν να κάνουν το back-to-back.

Η ομάδα ανανέωσε τα συμβόλαια των Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Τσετ Χόλμγκρεν μεταξύ άλλων και μέσω του draft απέκτησε τους Τόμας Σόρμπερ (υπέστη ρήξη χιαστού) και Μπρουκς Μπάρνχιζερ. Φυσικά, σημαντική θα είναι και η επιστροφή του Νίκολα Τόπιτς, ο οποίος πέρσι δεν αγωνίστηκε αφού υπέστη ρήξη χιαστού.

Οι Θάντερ δεν προχώρησαν σε μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ τους και με την περσινή συνταγή ελπίζουν να φτάσουν στην επιτυχία και φέτος.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Ντορτ, Ουίλιαμς, Χόλμγκρεν, Χάρτενσταϊν

ΑΣΤΕΡΙ: Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μαρκ Ντάινο

ΣΤΟΧΟΣ: Να κάνουν το back-to-back

ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ

Οι Φοίνιξ Σανς πέρσι δεν κατάφεραν να μπουν ούτε στα play-in και η σεζόν τους τελείωσε μετά το τέλος της regular season. Η ομάδα πρέπει να ξεχάσει τα όσα έγιναν την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε και να συγκεντρωθεί στην μετά-Ντουράντ εποχή.

Ο Ντέβιν Μπούκερ ανανέωσε το συμβόλαιό του, ενώ αποκτήθηκαν οι Ντίλον Μπρουκς, Τζάρεντ Μπάτλερ, Τζόρνταν Γκούντγουιν, Τζέιλεν Γκριν, Μαρκ Ουίλιαμς και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Οι «Ήλιοι» έχουν αρκετό ταλέντο, παρά τις σημαντικές αποχωρήσεις, και ο Τζόρνταν Οτ θέλει να οδηγήσει την ομάδα ξανά στα play-offs.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Μπούκερ, Γκριν, Νταν, Μπρουκς, Ουίλιαμς

ΑΣΤΕΡΙ: Ντέβιν Μπούκερ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Τζόρνταν Οτ

ΣΤΟΧΟΣ: Να επιστρέψουν στα play-offs

ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΡΕΙΛ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ

Οι Μπλέιζερς πέρσι δεν κατάφεραν πολλά πράγματα και τελείωσαν τη σεζόν με ρεκόρ 36-46 στην 12η θέση. Η διοίκηση το καλοκαίρι προχώρησε σε σημαντικές κινήσεις καθώς έφερε πίσω τον Ντάμιαν Λίλαρντ και υπέγραψε τον Τζρου Χόλιντεϊ.

Ο Λίλαρντ παραμένει εκτός δράσης, όμως μόνο και μόνο το γεγονός πως θα βρίσκεται εκεί μπορεί να δώσει αυτοπεποίθηση στους υπόλοιπους. Η εμπειρία του, όπως και αυτή του Χόλιντεϊ μπορεί να βοηθήσει τον νεανικό κορμό της ομάδας να κάνει το step-up πιο γρήγορα και γιατί όχι να επιστρέψει η ομάδα στα play-offs.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Χόλιντεϊ, Σάρπ, Αβντίγια, Καμάρα, Κλίνγκαν

ΑΣΤΕΡΙ: Ντένι Αβντίγια (μέχρι να επιστρέψει ο Ντάμιαν Λίλαρντ)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Τσάνσι Μπίλαπς

ΣΤΟΧΟΣ: Να φτάσουν στα play-in

ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ

Οι Κινγκς πέρσι είχαν μία σεζόν με αρκετά σκαμπανεβάσματα, γνωρίζοντας τελικά τον αποκλεισμό στα play-in. Κατά τη διάρκεια της σεζόν άλλαξε ο προπονητής, έγινε trade ο Φοξ και λίγο μετά το τέλος της σεζόν αποχώρησε ο GM.

Η ομάδα ενεργοποίησε την οψιόν στο συμβόλαιο του Κέον Έλις, διατήρησε τον Νταγκ ΜακΝτέρμοτ και απέκτησε τους Ντριου Γιούμπανκς, Ντάριο Σάριτς και Ντένις Σρέντερ. Φυσικά, η κίνηση που ξεχώρησε ήταν αυτή που έγινε τελευταία, αυτή του Ράσελ Ουέστμπρουκ. Αυτές οι προσθήκες, μαζί με τους αστέρες που ήδη υπήρχαν στην ομάδα (ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν, Ζακ ΛαΒίν, Ντομάντας Σαμπόνις) δημιουργούν ένα αρκετά καλό σύνολο για τον Νταγκ Κρίστι.

Στην πρώτη του ολόκληρη σεζόν ως προπονητής θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το ταλέντο που έχει η ομάδα του και μπορεί να ελπίζει στην επιστροφή στα play-offs.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Σρέντερ, Ουέστμπρουκ, ΛαΒίν, ΝτεΡόζαν, Σαμπόνις

ΑΣΤΕΡΙ: Ντομάτας Σαμπόνις

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Νταγκ Κρίστι

ΣΤΟΧΟΣ: Να επιστρέψουν απευθείας στα play-offs

ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ

Την περασμένη σεζόν οι Σπερς είδαν τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης με θρόμβωση στον ώμο. Ωστόσο, παρά την κομβική αυτή απουσία, η ομάδα έκανε 12 περισσότερες νίκες από την προηγούμενη σεζόν και τελείωσε με ρεκόρ 34-48.

Η απόκτηση του ΝτεΆρον Φοξ δημιούργησε ένα από τα καλύτερα δίδυμα στο ΝΒΑ μαζί με τον «Ουέμπι» και παρά το γεγονός πως ο οργανισμός δεν έχει βρεθεί στα play-offs τα τελευταία έξι χρόνια, το μέλλον μοιάζει λαμπρό.

Ο Μιτς Τζόνσον θα αναλάβει τα ηνία μετά την αποχώρηση του Γκρεγκ Πόποβιτς και έχει ένα αρκετά ποιοτικό ρόστερ (αποκτήθηκαν οι Λουκ Κορνέτ, Κέλι Όλινικ και Λίντι Ουότερς, ενώ έγιναν draft οι Ντίλαν Χάρπερ και Κάρτερ Μπράιαντ) ώστε να καταφέρει να βρεθεί στα play-offs.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Φοξ, Καστλ, Βασέλ, Μπαρνς, Ουεμπανιάμα

ΑΣΤΕΡΙ: Βίκτορ Ουεμπανιάμα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μιτς Τζόνσον

ΣΤΟΧΟΣ: Να επιστρέψει η ομάδα στα play-offs

ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ

Οι Γιούτα Τζαζ ολοκλήρωσαν τη σεζόν πέρσι ως η χειρότερη ομάδα στο ΝΒΑ με ρεκόρ 17-65. Η ομάδα βρίσκεται σε mode rebuild και φέτος πρέπει να δοθεί έμφαση στο να αναπτυχθεί ο νεανικός κορμός και όχι στο πόσες νίκες θα πανηγυρίσει ο οργανισμός.

Οι Τζόρνταν Κλάρκσον, Τζον Κόλινς και Κόλιν Σέξτον αποτέλεσαν παρελθόν, με τους Τζαζ να τους αντικαθιστούν με τους Κάιλ Άντερσον, Τζόρτζς Νιάνγκ, Κέβιν Λοβ και Γιουσούφ Νούρκιτς. Ακόμη, στο draft η ομάδα επέλεξε τον Έις Μπέιλι με το 5ο pick και έκαναν δικό τους και τον Ουόλτερ Κλέιτον Τζούνιορ. Στο ρόστερ υπάρχουν ακόμα οι Ουόκερ Κέσλερ, Τέιλορ Χέντρικς και Κάιλ Φιλιπόβσκι μεταξύ άλλων και φυσικά ο αστέρας της ομάδας, Λάουρι Μάρκανεν.

Έτσι, γίνεται ξεκάθαρο πως τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι εύκολα για τους Τζαζ, αλλά όταν αποκτήσουν αρκετή εμπειρία οι νεανικοί αστέρες και με μερικούς βετεράνους δίπλα τους, το μέλλον μπορεί να είναι αρκετά καλύτερο για τον οργανισμό.

ΠΕΝΤΑΔΑ: Κόλιερ, Σενσαμπό, Μπέιλι, Μάρκανεν, Κέσλερ

ΑΣΤΕΡΙ: Λάουρι Μάρκανεν

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ουίλ Χάρντι

ΣΤΟΧΟΣ: Να πάρουν χρόνο και εμπειρίες οι νεανικοί αστέρες