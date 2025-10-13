Καθαρές οι εξετάσεις του Ναν - Χτύπησε στο δάκτυλο ο Σαμοντούροβ

Όπως αποκαλύφθηκε στην Μαgic Euroleague, οι εξετάσεις του Κέντρικ Ναν βγήκαν καθαρές και πλέον όλα δείχνουν πως θα είναι διαθέσιμος για την διαβολοβδομάδα. Τραυματίας αποχώρησε από το ντέρμπι ο Σαμοντούροβ με χτύπημα στο δάκτυλο.

Το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» αποτελεί παρελθόν με τον Ολυμπιακό να κερδίζει στις... λεπτομέρειες τον Παναθηναϊκό, αποκτώντας ένα ισχνό προβάδισμα για το πλεονέκτημα.

Οι «πράσινοι», όπως και οι Πειραιώτες αγωνίστηκαν με απουσίες στο ΣΕΦ, με τον Κέντρικ Ναν μην δίνει το παρών λόγω ενός αιματώματος στην επιγονατίδα. Οι εξετάσεις του Αμερικανού σταρ βγήκαν καθαρές και πλέον όλα δείχνουν πως θα είναι διαθέσιμος στην διαβολοβδομάδα για τα ματς με Βιλερμπάν και Εφές.

Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ αποκόμισε ένα χτύπημα στο δάκτυλο μετά το τέλος του ντέρμπι. Συγκεριμένα ο νεαρός φόργουορντ χτύπησε σε μια ανύποπτη φάση στο πρώτο μέρος και αυτός ήταν ο λόγος που δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο μέρος.