Έξαλλος με τους παίκτες του ο Σπανούλης: Μπήκε στο παρκέ πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι (pic)

Η Ζαλγκίρις έκανε την έκπληξη στο Μόντε Κάρλο. Η ομάδα του Κάουνας εμφανίστηκε άψογα διαβασμένη στην Γαλλία, επικράτησε της Μονακό με 89-84 και έκανε ποδαρικό με το δεξί στην Euroleague.
Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν έξαλλος με τους παίκτες του στο φινάλε της αναμέτρησης για τον λόγο να μην επιλέξουν να κάνουν φάουλ στους παίκτες του Μασιούλις.
Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός μάλιστα «μπούκαρε» στο παρκέ λίγα δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση, δείχνοντας... τρελαμένος με τους παίκτες του.
FURIOUS Vassilis Spanoulis ran onto the court even before the match ended, as Monaco players couldn’t foul Zalgiris 😤 pic.twitter.com/KfHV4vhw9y— BasketNews (@BasketNews_com) October 1, 2025