Έξαλλος με τους παίκτες του ο Σπανούλης: Μπήκε στο παρκέ πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι (pic)

Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν έξαλλος με τους παίκτες, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να «μπουκάρει» στο παρκέ πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση.

Η Ζαλγκίρις έκανε την έκπληξη στο Μόντε Κάρλο. Η ομάδα του Κάουνας εμφανίστηκε άψογα διαβασμένη στην Γαλλία, επικράτησε της Μονακό με 89-84 και έκανε ποδαρικό με το δεξί στην Euroleague.

Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν έξαλλος με τους παίκτες του στο φινάλε της αναμέτρησης για τον λόγο να μην επιλέξουν να κάνουν φάουλ στους παίκτες του Μασιούλις.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός μάλιστα «μπούκαρε» στο παρκέ λίγα δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση, δείχνοντας... τρελαμένος με τους παίκτες του.