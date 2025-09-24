MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Live streaming: Γκέρνικα - ΠΑΣ Γιάννινα

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Παρακολουθήστε την αναμέτρηση του ΠΑΣ Γιάννινα κόντρα στην Γκέρνικα για το δεύτερο παιχνίδι της προκριματικής φάσης του Eurocup. Στο πρώτο ματς η ομάδα των Ιωαννίνων είχε χάσει με 90-57.
Live streaming: Γκέρνικα - ΠΑΣ Γιάννινα