Μουμπρού όπως... Γιαννάκης: Πρωταθλητής Ευρώπης και ως παίκτης και ως προπονητής

Ο Άλεξ Μουμπρού μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ μετά την κατάκτηση του Eurobasket από την Γερμανία, με τον Ισπανό τεχνικό να γίνεται πρωταθλητής Ευρώπης ως παίκτης και ως προπονητής, όπως είχε κάνει ο Παναγιώτης Γιαννάκης με την Εθνική μας ομάδα.

Η Γερμανία είναι η μεγάλη θριαμβέυτρια του Εurobasket, με τα «πάντσερ» να κερδίζουν την Τουρκία σε έναν απίθανο, από πλευράς, εξέλιξης τελικό.

Ο Άλεξ Μουμπρού μπορεί να μην ήταν στο πλευρό της ομάδας του όπως θα ήθελε εκείνος, καθώς μια λοίμωξη πάγκρεας δεν του επέτρεψε να είναι όρθιος στην άκρη του πάγκου. Ωστόσο μετά την κατάκτηση της κορυφής από τα «πάντσερ» ο Ισπανός τεχνικός μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ.

Συγκεκριμένα ο Μουμπρού έπιασε τον Παναγιώτη Γιαννάκη σε ένα κλειστό κλαμπ, καθώς κατακτά ευρωπαϊκό με την Εθνική του ομάδα ως παίκτης και ως προπονητής Γιαννάκης ως παίκτης το 1987 και το 2005, ενώ ο Μούμπρου κατέκτησε τον τίτλο με την Ισπανία ως μέλος του ρόστερ το 2009 και ως προπονητής, στη Ρίγα της Λετονίας.