Η εφτάψυχη Ισπανία δεν έλεγε να παραδοθεί, αλλά η Ελλάδα έχει παικταράδες: Γιάννης, Σλούκας, Ντόρσει καθάρισαν το θρίλερ και την πρωτιά (90-86) στέλνοντας την Εθνική στους «16» πάνω στο Ισραήλ και τους «φούριας ρόχας» εκτός τουρνουά. Άγγιξε το triple double ο διαστημικός "Greek Freak" (25π., 14ρ., 9ασ.). Αποστολή στην Κύπρο.

Η Εθνική Ελλάδας έπαιξε με τη... φωτιά μετά το επιβλητικό πρώτο ημίχρονο (+15), απειλήθηκε από την «εφτάψυχη» Ισπανία, αλλά κατάφερε να «ξορκίσει» τους δαίμονες του παρελθόντος. Η «επίσημη αγαπημένη» έριξε στο... καναβάτσο τους «φούριας ρόχας», ανέβηκε στο 4-1 στο Group και εξασφάλισε την 1η θέση και το ματσάρισμα με το Ισραήλ στη φάση των «16». Εφόσον προκριθεί, στα προημιτελικά η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα της οικοδέσποινας Λετονίας με τη Λιθουανία. Αντιθέτως, η Ισπανία στο «αντίο» του Σέρτζιο Σκαριόλο δεν μπόρεσε να προκριθεί στα νοκ - άουτ στη Ρίγα και έμεινε εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.

Η «γαλανόλευκη» σούταρε με 48% πίσω από τα 6,75μ. (12/25 τρίποντα), μοίρασε 22 ασίστ και είχε τρομερό επιθετικό ρυθμό. Όμως, τα «νεκρά διαστήματα» δεν της επέτρεψαν να «κλειδώσει» το ματς νωρίτερα, την ώρα που η «επίσημη αγαπημένη» αντιμετώπισε και πάλι θέματα με τα ριμπάουντ (12 επ. ριμπ. οι Ισπανοί).

Σε κάθε περίπτωση, για να έρθει αυτή η σπουδαία επικράτηση χρειάστηκε η φανταστική εμφάνιση του -εκ των κορυφαίων του πλανήτη- Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο σούπερ σταρ της Ελλάδας «άγγιξε» το triple double με 25 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Από εκεί και πέρα, ο Κώστας Σλούκας ήταν ο παίκτης - κλειδί, δίνοντας πολύτιμο σκορ στο τελευταίο λεπτό (12 πόντοι και 6 ασίστ), ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επιβεβαίωσε πως αφενός στη μέρα του μπορεί να... εκτελέσει κάθε αντίπαλο (22 πόντοι με 6/9 τρίποντα), αφετέρου ότι ταιριάζει «γάντι» δίπλα στον "Giannis". Μεγάλη προσπάθεια του Κώστα Παπανικολάου και στις δύο πλευρές του παρκέ (11 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), το «πάλεψε» αμυντικά ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και γι' αυτό πήρε 19'48'' από τον "Kill Bill".

Από την άλλη, ο Σάντι Αλντάμα έμεινε χαμηλά για τα δικά του δεδομένα (12 πόντοι 2/11 σουτ και 7/10 βολές), με τους αδελφούς Ερνανγκόμεθ να μην βοηθούν και πάλι τους «φούριας ρόχας». Πήγαν να κάνουν... ζημιά οι Χάιμε Πραντίγια (14π.), Σέρχιο ντε Λαρέα (6π., 6ασ.), Μάριο Σεν - Σουπερί (13π.) και Τσάβι Λόπεζ - Αροστέγκι (12π., 6ρ.), αλλά στο φινάλε η ποιότητα των Ελλήνων διεθνών ήταν εκείνη που «μίλησε» και έκρινε τον αγώνα.

Η Ελλάδα «έτρεχε» σε ασύλληπτες ταχύτητες με δημιουργό Γιάννη (4ασ.) και... εκτελεστή Ντόρσεϊ (4/5 3π.)

Ο Βασίλης Σπανούλης επεφύλασσε μια έκπληξη με τον Δημήτρη Κατσίβελη στην small ball πεντάδα (Σλούκας, Κατσίβελης, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γιάννης) και το παιχνίδι είχε πολύ υψηλό ρυθμό στο ξεκίνημα (13-16 στο 4', 6/6 εντός πεδιάς η Ελλάδα). Ο Γιάννης δεν είχε επιχειρήσει σουτ μέχρι το 5', αλλά η «γαλανόλευκη» βρισκόταν στο +5 (14-19), καθώς ο "Greek Freak" διάβαζε κάθε double team και οι διεθνείς «τιμωρούσαν» την ισπανική άμυνα πίσω από τα 6,75μ. (3ασ. ο Ανετοκούνμπο, 5/6 3π. η «επίσημη αγαπημένη», 8π. ο Ντόρσεϊ). Μάλιστα, το... τρίποντο πάρτι του Ντόρσεϊ συνεχίστηκε (4/4 3π.) και έστειλε το προσεκτικό και αποφασιστικό σύνολο του Σπανούλη σε διψήφιες αποστάσεις (14-24 στο 6' και 14-27 στο 7'). Ο Σέρτζιο Σκαριόλο ανακάτεψε την τράπουλα, ο "V-Span" θέλησε να «φρεσκάρει» τους starters του, αλλά γεγονός είναι πως η Ελλάδα... έτρεχε με ασύλληπτες ταχύτητες στην 1η περίοδο (20-31 στο 10' με 8/10 τρίποντα και 9 ασίστ).

Κυρίαρχη η Εθνική Ομάδα στο «Σπύρος Κυπριανού»

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο προσπάθησε να συνεισφέρει (4π., 2ρ., 1κοψ. και 20-35 στο 11'), όμως σταδιακά οι Ισπανοί άρχισαν να «ροκανίζουν» τη διαφορά. Οι Γιάννης (23-35 στο 12'), Παπανικολάου (25-38 στο 13'), Σλούκας και Ντόρσεϊ (28-38 στο 14') επέστρεψαν στο παρκέ, αλλά η Ελλάδα δεν είχε την ίδια... ορμή, με τον Σκαριόλο να κερδίζει πράγματα από τη δοκιμή του με το δίδυμο Χουάντσο - Αλντάμα μαζί στη front line. Ο Τσάβι Λόπεζ - Αροστέγκι έκανε «ζημιά» (31-38 στο 14' και 33-38 στο 15' με 8π. του φόργουορντ της Βαλένθια), με τον Σλούκα να δίνει την 4η ασίστ του και τον Γιάννη να καρφώνει για το 33-40 (16'). Επιπλέον, ο Ντόρσεϊ συνέχισε από εκεί που το είχε αφήσει και «έγραψε» το 33-44 (17') με το 5ο τρίποντό του. Επιπροσθέτως, γεγονός είναι πως ο "Greek Freak" δεν είχε αντίπαλο στην ισπανική ρακέτα και έγινε διψήφιος (11 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), ύστερα από το γκολ - φάουλ του κόντρα στον Αλντάμα (35-48). Στην τελική ευθεία του ημιχρόνου οι Έλληνες διεθνείς διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους και πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας κάνει εξαιρετική δουλειά (35-50 στο 20').

Η Ισπανία εκμεταλλεύτηκε τα ελληνικά «νεκρά διαστήματα» και έμεινε... ζωντανή

Ο Σπανούλης επανέφερε την αρχική πεντάδα του, αλλά η Ισπανία βρήκε ένα γρήγορο 5-0 (40-50 στο 22') και ο Αλντάμα πήρε το 3ο φάουλ του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μάλιστα, μετά την τεχνική ποινή στον ελληνικό πάγκο το ισπανικό σερί έφτασε μέχρι το 9-0 (44-50 στο 23' με 7π. του Σάντι Γιούστα). Ο Γιάννης νίκησε τρεις φορές τους Αλντάμα και Πάρα κάτω από το καλάθι και φάνηκε να βάζει τέλος στο «νεκρό διάστημα» της Εθνικής (48-54 στο 25'), όμως οι «φούριας ρόχας» ήταν πιο επιθετικοί και μάζεψαν κι άλλο την απόσταση (52-56 στο 26' με 6π. και 6ασ. του Σέρχιο ντε Λαρέα και 11π. του Χάιμε Πραντίγια). Μετά το time out του ομοσπονδιακού τεχνικού η «επίσημη αγαπημένη» επέστρεψε στο παρκέ με Τολιόπουλο, Ντόρσεϊ, Καλαϊτζάκη, Παπανικολάου και Γιάννη, το 3π. του «Παπ» πανηγυρίστηκε έξαλλα (52-59 στο 27') και λίγο αργότερα ο «καυτός» Ντόρσεϊ έδωσε νέο διψήφιο στην Εθνική (54-64 στο 28', 6/8 3π. ο διεθνής σούτινγκ γκαρντ). Η συνεργασία Τολιόπουλου - Καλαϊτζάκη διαμόρφωσε το 55-66 και στο παρκέ πέρασαν ο Μήτογλου από την μία και ο Χουάντσο από την άλλη. Επιπλέον, για «ανάσες» βγήκε και ο Γιάννης, με τον Κώστα να παίρνει τη θέση του. Ωστόσο, ο Λόπεζ - Αροστέγκι συνέχισε να κάνει «ζημιά» (60-66 στο 29') και η Ισπανία κατάφερε να μείνει «ζωντανή» (63-68 στο 30').

Διαστημικός Γιάνναρος, μεγάλες στιγμές του Σλούκα και νίκη κόντρα στους... δαίμονες

Το τρίποντο του Χουάντσο διαμορφωσε το 66-70 (31') και ο Γιάννης επέστρεψε σε ένα σχήμα δίπλα στον Κώστα Αντετοκούνμπο (32'). Όμως, ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ νίκησε τον Κώστα (68-70) και το ελληνικό σχήμα άλλαξε ξανά, με Παπανικολάου και Γιάννη στη front line. Η Ισπανία είχε αποκτήσει... παλμό για τα καλά (με τον Αλντάμα στον πάγκο), ο Μάριο Σεν -Σουπερί βρήκε τρίποντο ισοφάρισης (71-71 στο 33') και ο Σπανούλης επανέφερε τον Καλαϊτζάκη αντί του Τολιόπουλου. Μάλιστα, ο δια χειρός Ουίλι οι «φούριας ρόχας» προσπέρασαν (73-72 στο 34'), πριν έρθει ένα μεγάλο τρίποντο του αρχηγού Παπανικολάου (73-75) ένα εξίσου πολύτιμο σουτ δια χειρός Σλούκα (77-79 στο 35', 9ασ. ο Γιάννης). Το ματς είχε... τρελό ρυθμό, ο Καλαϊτζάκης έκανε το 77-81 και με 5' για το φινάλε ο Αλντάμα γύρισε στο παρκέ.

Με 3'40'' για το φινάλε ο Πραντίγια τράβηξε τον Γιάννη έξω από τα 6,75μ. και τον νίκησε με ένα σημαντικό σουτ (80-81) και ο Τολιόπουλος δεν μπόρεσε να «απαντήσει». Σε εκείνο το σημείο, ο «Παπ» έκανε φάουλ στον Αλντάμα (82-81 στο 37') και ο Σλούκας ξαναμπήκε αντί του «Τολιό», μετά το νέο 5-0 της Ισπανίας. Ο Γιάννης οδηγήθηκε στη γραμμή και με 1/2β. ισοφάρισε (82-82), πράγμα που έκανε εκ νέου για το 84-84 (38'). Αυτή τη φορά ο Πραντίγια βρήκε σίδερο και ύστερα από διαδοχικά επιθετικά ριμπάουντ ο "Giannis" έβαλε μπροστά την Ελλάδα (84-86 με 2' για το τέλος). Έτσι, ο Σκαριόλο πήρε time out.

Ο Καλαϊτζάκης έπαιξε μια σπουδαία άμυνα και ο Πραντίγια έκανε λάθος, αλλά το ελληνικό τρίποντο χάθηκε από τον Παπανικολάου. Ο Αλντάμα, με τη σειρά του, αστόχησε πίσω από τα 6,75μ. και ο Σλούκας έβαλε ένα παλικαρίσιο καλάθι, ίσως το σημαντικότερο του αγώνα, για το 84-88 (39'). Ο Πάρα έκανε ακόμα ένα λάθος, όμως λάθος έκανε και ο Παπανικολάου με 37'' για την λήξη. Ο Αλντάμα αστόχησε για τρεις, το ίδιο έκανε και ο Χουάντσο και η Ελλάδα νόμιζε πως «κλείδωσε» το ματς. Όμως, ένα λάθος του Σλούκα οδήγησε το 5ο φάουλ του Τολιόπουλου και τις τρεις βολές του Χ. Ερνανγκόμεθ με 13,4'' για το τέλος. Ο Χουάντσο μέσα σε εκκωφαντικές αποδοκιμασίες αστόχησε και στις τρεις βολές, αλλά ο Αλντάμα «καθάρισε» άλλο ένα ριμπάουντ και πήγε εκ νέου στη γραμμή (9,4'' για το τέλος). Ο Ισπανός φόργουορντ έχασε με τη σειρά του μια βολή και στη συνέχεια έκανε το 85-88. Ο Σπανούλης πήρε time out και οι Έλληνες διεθνείς έδωσαν την μπάλα στα χέρια του Σλούκα, για να πάει εκείνος στις βολές. Ο έμπειρος γκαρντ ήταν ψύχραιμος, έβαλε 2/2β. και «καθάρισε» το «θρίλερ» (85-90), πριν το τελικό 86-90.

Τα Δεκάλεπτα: 20-31, 35-50, 63-68, 86-90.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.

