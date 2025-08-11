Χοκς: Σκέφτεται να γίνει free agent το 2026 ο Τρε Γιανγκ

Ο Τρε Γιανγκ δεν έχει δεχθεί πρόταση ανανέωσης από τους Ατλάντα Χοκς και σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να γίνει free agent το 2026.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Αμερική, ο Τρε Γιανγκ είναι δυσαρεστημένος από το γεγονός πως οι Ατλάντα Χοκς δεν του έχουν κάνει ακόμα πρόταση ανανέωσης. Ο 26χρονος αστέρας μπορεί να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο έναντι 228 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όμως, από τη στιγμή που δεν του έχει γίνει πρόταση, σκέφτεται να αποχωρήσει ως ελεύθερος. Ο Γιανγκ έχει συμβόλαιο για τη νέα σεζόν περίπου 46 εκατομμυρίων δολαρίων και έχει player option το καλοκαίρι του 2026 έναντι 49 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως αναφέρει ο Τζέικ Φίσερ, ο Αμερικανός σταρ εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει opt-out από το συμβόλαιό του και να... τεστάρει τα νερά της free agency το επόμενο καλοκαίρι.

Πέρσι ο Γιανγκ είχε κατά μέσο όρο 24,2 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 11,6 ασίστ.