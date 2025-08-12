Έξαλλος ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σε παράσταση στα Χανιά - «Δεν γίνεται να παίζουμε και να μας κράζουν» (vid)

Ένα απρόοπτο έλαβε χώρα, το βράδυ της Δευτέρας (11/8), κατά τη διάρκεια της παράστασης “Ο θάνατος του εμποράκου”, στα Χανιά, όταν κάποια άτομα ακριβώς έξω από το θέατρο Ανατολικής Τάφρου φώναζαν δυνατά και ενοχλούσαν.

Οι φωνές ήταν τόσο έντονες που δεν άφησαν ανεπηρέαστο τον θίασο, εκ μέρους του οποίου μίλησε στο τέλος της παράστασης ο πρωταγωνιστής Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

«Πρέπει να πείσετε τον Δήμο σας να σταματήσει αυτό το πράγμα που γινόταν έξω. Την ώρα που πάμε να ερμηνεύσουμε, να μας κράζουν. Ντροπή τους! Λυπάμαι αλλά δεν γίνεται. Απηυδήσαμε όλοι μας, ένας ολόκληρος θίασος με αυτό που συνέβαινε απέξω. Αν θέλουν να μας κράξουνε, δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε” ανέφερε αγανακτισμένος ο ηθοποιός.

Σύμφωνα μάλιστα με καταγγελίες θεατών στο zarpanews.gr, οι φωνές ήταν τόσο δυνατές που δεν ήταν μόνο αποπροσανατολιστικές για τον θίασο, αλλά και ενοχλητικές για το κοινό που δεν μπορούσε να παρακολουθήσει και να ευχαριστηθεί την παράσταση.

Δυστυχώς, όπως αναφέρει η ίδια πηγή, παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί κι άλλες φορές.

