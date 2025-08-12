ΑΕΚ: Έτσι θα λειτουργήσουν τα Μουσεία στην ΟΠΑΠ Arena την ημέρα του αγώνα με τον Άρη Λεμεσού

Τα Μουσεία στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena θα λειτουργήσουν με τροποποιημένο ωράριο την Πέμπτη 14/8 λόγω του εντός έδρας αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού για τα προκριματικά του UEFA Conference League.

Πιο συγκεκριμένα όπως έγινε γνωστό το ωράριο λειτουργίας θα τροποποιηθεί, ενώ δεν θα πραγματοποιηθεί ΚΑΜΙΑ ξενάγηση στο γήπεδο στο χρονικό διάστημα 13-15 Αυγούστου.

Αναλυτικά η επίσημη ενημέρωση: Από τη Διεύθυνση των Μουσείων Ιστορίας της ΑΕΚ και Προσφυγικού Ελληνισμού στην OPAP ARENA γίνεται γνωστό ότι την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 το ωράριο των δύο Μουσείων θα τροποποιηθεί λόγω της διεξαγωγής του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού (21.00).

Τα μουσεία θα είναι ανοιχτά από τις 12.00 μέχρι τις 20.00, δηλαδή μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.

Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθεί ΚΑΜΙΑ ξενάγηση στο γήπεδο στο χρονικό διάστημα 13-15 Αυγούστου.