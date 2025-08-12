Ανακοίνωσε τον Μαστρογιαννόπουλο ο Βίκος Ιωαννίνων (pic)

Ο Βίκος Ιωαννίνων ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Σαράντη Μαστρογιαννόπουλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η διοίκηση των Vikos Φalcons ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Σαράντη Μαστρογιαννόπουλο για τη σεζόν 2025-26.



Ο 27χρονος - γεννημένος στις 3 Δεκεμβρίου 1997- combo guard με ύψος 1,90 μ. από την Πάτρα, αποτελεί έναν εκρηκτικό περιφερειακό με αποδεδειγμένη εμπειρία σε υψηλό επίπεδο. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον Απόλλωνα Πατρών (2013–2018), προτού κάνει το άλμα στο Λαύριο (2018–2021) και στη συνέχεια στον Κόροιβο Αμαλιάδας για τη σεζόν 2021–22.



Με τον Κόροιβο, είχε εξαιρετική σεζόν, καταγράφοντας 15,3 πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 3,1 ασίστ και 1,7 κλεψίματα ανά παιχνίδι στη Β’ Εθνική — επιδόσεις που ξεχώρισαν.



Ακολούθησε επιστροφή στον Απόλλωνα Πατρών (2022–2023), και από το καλοκαίρι του 2023 και για 2 σεζόν αγωνίστηκε στον Ηρακλή. Αναλυτικά η παρουσία του στο πρωτάθλημα της Elite League με τη φανέλα του γηραιού:



Σεζόν 2023‑24 (33 αγώνες | 31:22 μ.ο.)

• 15,4 πόντοι | 5,0 ριμπάουντ | 3,7 ασίστ | 1,7 κλεψίματα

• Σούτ: 75,32% βολές, 46,28% δίποντα, 26,19% τρίποντα, 36,95% FG

• Αξιολόγηση: 14,58 μ.ο.



Σεζόν 2024‑25 (27 αγώνες | 27:04 μ.ο.)

• 12,9 πόντοι | 4,6 ριμπάουντ | 4,3 ασίστ | 1,7 κλεψίματα

• Σούτ: 79,53% βολές, 43,17% δίποντα, 29,41% τρίποντα, 38,25% FG

• Αξιολόγηση: 14,04 μ.ο.



Με τη δυναμική και την εμπειρία του, ο Σαράντης έρχεται να ενισχύσει σημαντικά την περιφέρεια των Vikos Φalcons τη νέα χρονιά.



Καλωσόρισες στην οικογένειά μας, Σαράντη! Ευχόμαστε μία σεζόν γεμάτη υγεία και επιτυχίες».