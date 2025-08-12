Νέο εμβόλιο δείχνει ελπιδοφόρα αποτελέσματα απέναντι σε έναν από τους πιο θανατηφόρους καρκίνους

Νέο «έτοιμο» εμβόλιο δείχνει αποτελεσματικότητα στην πρόληψη υποτροπής καρκίνου παγκρέατος και παχέος εντέρου.

Ερευνητές ανακοίνωσαν ότι ένα πειραματικό, μη εξατομικευμένο εμβόλιο κατά του καρκίνου φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο επανεμφάνισης του παγκρεατικού και του κολοορθικού καρκίνου, προσφέροντας μια πιθανώς πιο οικονομική και άμεσα διαθέσιμη λύση από τα εξατομικευμένα mRNA εμβόλια.

Τα λεγόμενα «εμβόλια κατά του καρκίνου» εκπαιδεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει και να εξουδετερώνει καρκινικά κύτταρα που επανεμφανίζονται μετά από θεραπείες όπως η χειρουργική επέμβαση. Σε αντίθεση με τα mRNA εμβόλια, τα οποία σχεδιάζονται ειδικά για τον όγκο κάθε ασθενούς, το εμβόλιο ELI-002 2P παρασκευάζεται μαζικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερους ασθενείς χωρίς εξατομίκευση.

Η μελέτη

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Medicine, περιέλαβε 25 ασθενείς: 20 που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση παγκρεατικού καρκίνου και 5 για καρκίνο παχέος εντέρου. Το εμβόλιο στοχεύει μεταλλάξεις του γονιδίου Kras, οι οποίες απαντώνται σε περίπου 90% των περιπτώσεων παγκρεατικού καρκίνου και 50% των περιπτώσεων καρκίνου παχέος εντέρου.

Η δράση του βασίζεται σε πεπτίδια (αλυσίδες αμινοξέων) που εκπαιδεύουν τα Τ-λεμφοκύτταρα να αναγνωρίζουν και να καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα με τις συγκεκριμένες μεταλλάξεις.

Μετά από διάμεσο χρόνο παρακολούθησης περίπου 20 μηνών, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: 17 με ισχυρή ανοσολογική απόκριση και 8 με ασθενέστερη. Η πρώτη ομάδα εμφάνισε μεγαλύτερο διάστημα χωρίς υποτροπή και αυξημένο προσδόκιμο ζωής. Συγκεκριμένα, 4 από τους 17 ασθενείς της πρώτης ομάδας κατέληξαν, έναντι 7 στους 8 της δεύτερης.

Επιφυλάξεις και επόμενα βήματα

Η μελέτη βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, χωρίς ομάδα ελέγχου, και αφορά μικρό αριθμό συμμετεχόντων με δύο διαφορετικά είδη καρκίνου. Ωστόσο, οι επιστήμονες σημειώνουν ότι τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά.

Ο καθηγητής ιατρικής ογκολογίας στο University College London, Σίο Μινγκ Λι, δήλωσε ότι το εμβόλιο θα μπορούσε να συνδυαστεί με άλλες μορφές ανοσοθεραπείας και να επεκταθεί και σε άλλους καρκίνους που σχετίζονται με μεταλλάξεις στο Kras, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα.

Ο δρ Σιβάν Σιβακούμαρ, ειδικός στα mRNA εμβόλια για τον καρκίνο του παγκρέατος, χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το ποσοστό ασθενών που εμφάνισαν ισχυρή ανοσολογική απόκριση, αλλά τόνισε την ανάγκη για τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές και μακροχρόνια παρακολούθηση.

Πηγή: lifo.gr