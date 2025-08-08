Δυσαρεστημένος ο Τρε Γιανγκ: Δε του έχει γίνει πρόταση ανανέωσης από τους Χοκς

Ο Τρε Γιανγκ, σύμφωνα με Αμερικανικά δημοσιεύματα, φαίνεται πως είναι δυσαρεστημένος με τους Χοκς, καθώς η ομάδα από την Ατλάντα δεν του έχει προσφέρει μέχρι στιγμής max συμβόλαιο ανανέωσης.

Να σημειώσουμε πως ο Γιανγκ έχει εκφράσει δημόσια την δυσαρέσκεια του, με τοποθέτηση του στο twitter πριν από περίπου ένα μήνα, εκεί που είχε αφήσει να εννοηθεί πως ο χρόνος τελειώνει, βάζοντας μια κλεψύδρα με άμμο.

Οι Χοκς έχουν το δικαίωμα να προσφέρουν στον αστέρα τους συμβόλαιο αξίας περίπου 228 εκατομμυρίων δολαρίων, για τέσσερα χρόνια, κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2026.

Ο 26χρονος γκαρντ ολοκλήρωσε την περσινή κανονική περίοδο με 24.2 πόντους, 11.6 ασίστ και 3.1 ριμπάουντ σε 76 παιχνίδια.