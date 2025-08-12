Ο Τελέτοβιτς αποκάλυψε την υπέροχη κίνηση του Λεμπρόν μετά την πνευμονική εμβολή του

Ο Μίρζα Τελέτοβιτς μίλησε για τον Λεμπρόν Τζέιμς και την υπέροχη κίνηση του «Βασιλιά» το 2015, μετά την πνευμονική εμβολή του.

Ο πρώην αρχηγός της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Μίρζα Τελέτοβιτς, μίλησε ανοιχτά για μια συγκινητική κίνηση του Λεμπρόν Τζέιμς σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας του.

Το 2015, ο Τελέτοβιτς διαγνώστηκε με σοβαρή πνευμονική εμβολή — μια πάθηση που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του και τον ανάγκασε να μείνει εκτός παρκέ. Με τις ομάδες να φοβούνται τους πιθανούς ιατρικούς κινδύνους, έμεινε χωρίς συμβόλαιο. Τότε ήταν που ο Τζέιμς προσφέρθηκε διακριτικά να τον βοηθήσει, σε μια κίνηση που ο Τελέτοβιτς δηλώνει πως δεν θα ξεχάσει ποτέ.

«Λίγοι γνωρίζουν ποιος είναι πραγματικά ο Λεμπρόν. Μετά την εμβολή μου, όταν κανείς δεν ήθελε να με υπογράψει, τηλεφώνησε στον μάνατζέρ μου και είπε ότι μπορούσα να παίξω μαζί του στο Κλίβελαντ», έγραψε ο Τελέτοβιτς.