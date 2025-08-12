Επίσημα στη Ρίο Άβε ο Λιάβας

Συμβόλαιο για τρία χρόνια υπέγραψε με τη Ρίο Άβε ο Γιώργος Λιάβας, μεγαλώνοντας την ελληνική παροικία.

Παίκτης της Ρίο Άβε και επίσημα είναι ο Γιώργος Λιάβας, ο οποίος ανακοινώθηκε για τα επόμενα τρία χρόνια. Ο πρώην μέσος του Παναιτωλικού θα βρει στην πορτογαλική ομάδα τον προπονητή Σωτήρη Συλαϊδόπουλο, αλλά και άλλους παίκτες που έχουν παίξει στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Νεαρός διεθνής με την Ελλάδα υπέγραψε συμβόλαιο που ισχύει για τις επόμενες τρεις σεζόν!

Η Rio Ave Futebol Clube – Futebol, SAD κατέληξε σε συμφωνία με τον Παναιτωλικό, από την Ελλάδα, για τη μόνιμη μεταγραφή του αθλητή Γιώργου Λιάβα.

Ο Γιώργος είναι ένας 24χρονος Έλληνας αμυντικός μέσος που μπορεί να αγωνιστεί και σε άλλες θέσεις. Εκπροσώπησε τις ομάδες νέων της χώρας του από το επίπεδο U16 έως U21 και έχει περάσει ολόκληρη την καριέρα του, ξεκινώντας από την καριέρα του ως νέος, στον Παναιτωλικό, έναν σύλλογο στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδας.

Ως βασικός στην προηγούμενη ομάδα του, έπαιξε 33 παιχνίδια, σκοράροντας 4 γκολ και δίνοντας 2 ασίστ την περασμένη σεζόν, και είναι γνωστός στον προπονητή Σωτήρη Συλαϊδόπουλο, με τον οποίο έχουν συναντηθεί μερικές φορές σε ελληνικές διοργανώσεις.

Ο μέσος έχει ήδη ενταχθεί στους νέους συμπαίκτες του και ολοκλήρωσε την πρώτη του προπόνηση στη Βίλα ντο Κόντε σήμερα το πρωί, πλήρως ενσωματωμένος στην ομάδα εργασίας.

Καλώς ήρθες, Γιώργο Λιάβα!

