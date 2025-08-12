Λεπτές ισορροπίες στους επαναληπτικούς Τσάμπιονς Λιγκ σε Λεμεσό και Βουδαπέστη

Δέκα ματς για τον 3ο προκριματικό γύρο στο σημερινό πρόγραμμα του Τσάμπιονς Λιγκ. Στη Λεμεσό η Πάφος φιλοξενεί την Ντινάμο Κιέβου, έχοντας επικρατήσει 1-0 στο πρώτο ματς. Στη Βουδαπέστη, η Φερεντσβάρος υποδέχεται τη Λουντογκόρετς στη ρεβάνς του 0-0.

Η Πάφος μετράει 7-1-2 στους 10 εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της, με τους 9 εξ αυτών να τους έχει δώσει την περσινή περίοδο.

Μετά από την εξαιρετική της διεθνή πορεία την περασμένη σεζόν, όπου έφτασε μέχρι τη φάση των «16» του Κόνφερενς Λιγκ, έχοντας δώσει συνολικά 18 αγώνες, η Πάφος κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα στην 11χρονη ιστορία της. Αγωνίζεται έτσι φέτος στο Τσάμπιονς Λιγκ, όπου έχει αφήσει ήδη έξω την πρωταθλήτρια Ισραήλ Μακάμπι Τελ Αβίβ (1-1 εντός, 1-0 εκτός). Αποκτήθηκε πριν από λίγο καιρό ο 38χρονος πρωταθλητής Πορτογαλίας (Μπενφίκα), Αγγλίας (Τσέλσι) και Γαλλίας (Παρί Σεν Ζερμέν), Νταβίντ Λουίζ. Η Ντινάμο Κιέβου, η οποία βασίζεται ως επί το πλείστον σε Ουκρανούς ποδοσφαιριστές, επανήλθε πέρσι στους τίτλους έπειτα από απουσία τριών ετών, κατακτώντας το πρωτάθλημα. Έχει δύο ευρωπαϊκούς τίτλους (Κυπελλούχων 1975, 1986). Την τρέχουσα σεζόν έχει κάνει το δύο στα δύο στη λίγκα και βρίσκεται στην κορυφή ανάμεσα σε 16 ομάδες. Αναμένεται να γνωρίσει αντίσταση από την ενθουσιώδη Πάφο και το «Χ» είναι μία πιθανή εξέλιξη στο σημερινό ματς.

Στην πρώτη θέση του ουγγρικού πρωταθλήματος βρίσκεται η Φερεντσβάρος μετά από τρεις αγωνιστικές. Το Σάββατο ξεπέρασε με 4-1 εκτός έδρας τη Νιρεγκιχάζα, έχοντας πάρει προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο με 3-0. Μόλις δύο από τους παίκτες που αγωνίστηκαν στη Βουλγαρία ξεκίνησαν βασικοί στον αγώνα πρωταθλήματος. Ένας από αυτούς ήταν ο 30χρονος διεθνής επιθετικός Βάργκα, ο οποίος σημείωσε το δεύτερο γκολ. Τη Λουντογκόρετς την αντιμετώπισε και το 2019 στην ίδια διοργάνωση και την ξεπέρασε με δύο νίκες, 2-1 εντός και 3-2 εκτός, όμως στη συνέχεια βρέθηκαν και στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ, όπου έχασε 3-0 εντός και πήρε 1-1 εκτός. Η Λουντογκόρετς έρχεται επίσης από εκτός έδρας επιτυχία, 3-0 τη Σλάβια Σόφιας. Μετά από 4 αγωνιστικές βρίσκεται στην κορυφή του βουλγαρικού πρωταθλήματος έχοντας συγκεντρώσει το απόλυτο των βαθμών, με 11-1 γκολ. Στους προηγούμενους γύρους του Τσάμπιονς Λιγκ απέκλεισε τις Ντινάμο Μινσκ και Ριέκα, αμφότερες στην παράταση. Τιμωρημένος ο Γκανέζος επιθετικός Τέκπετεϊ.

Η Λουντογκόρετς ηττήθηκε μόνο στους 2/8 τελευταίους εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της, ισοφαρίζοντας στον έναν εκ τους δύο στην παράταση. Είναι ικανή να αντισταθεί στην φαβορί πρωταθλήτρια Ουγγαρίας και να οδηγήσει το ματς στον έξτρα χρόνο.

130. ΠΑΦΟΣ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ Χ 3,35

135. ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ - ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ Χ 4,00

