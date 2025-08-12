Θετικός σε επιτροπή στην Εθνική Πολωνίας ο Λεβαντόφσκι

Ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός Γιαν Ούρμπαν έκανε κρούση στον άσο της Μπαρτσελόνα.

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Εθνική Πολωνίας ο Ρόμπερ Λεβαντόφσκι.

Ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός, Γιαν Ούρμπαν, αποκάλυψε ότι χτύπησε την πόρτα του άσου της Μπαρτσελόνα. «Μίλησα με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι τηλεφωνικά και τον ρώτησα αν ήθελε να επιστρέψει», δήλωσε ο Ούρμπαν στον ιδιωτικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RMF FM. «Είπε ναι. Έτσι, έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά».

Σε ερώτηση αν ο Λεβαντόφσκι θα γίνει ξανά αρχηγός, ο Ούρμπαν είπε ότι οι συζητήσεις για το θέμα βρίσκονται σε εξέλιξη: «Δεν θα ήθελα να μιλήσω μόνο με τον Ρόμπερτ, αλλά και με όσους εμπλέκονται, τον Πιότρ Ζιελίνσκι και τους παίκτες στο συμβούλιο της ομάδας. Η απόφαση θα είναι δική μου, αλλά θα ήθελα να ακούσω τους παίκτες και να μάθω τι πιστεύουν».

Ο προηγούμενος προπονητής της Εθνικής Πολωνίας είχε παραιτηθεί μετά τον σάλο που είχε προκαλέσει η απόφαση του να αφαιρέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού από τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών της Πολωνίας και να το παραδώσει στον Πιότρ Ζιελίνσκι της Ίντερ.

Ο επόμενος αγώνας της Πολωνίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι εκτός έδρας με την Ολλανδία στις 4 Σεπτεμβρίου, πριν υποδεχτεί τη Φινλανδία τρεις ημέρες αργότερα.