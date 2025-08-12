Σέκουλιτς: «Ο Λούκα έχει αλλάξει τον τρόπο που δουλεύει - Δεν είναι ο πραγματικός Ντόντσιτς ακόμα»

Ο προπονητής της Σλοβενίας, Αλεξάνταρ Σέκουλιτς, μίλησε για τον αστέρα της ομάδας του τονίζοντας πως... δεν είναι ακόμα ο πραγματικός Ντόντσιτς.

Η Σλοβενία συνεχίζει την προετοιμασία της για το Eurobasket, με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι ο απόλυτος αστέρας του συνόλου του Αλεξάνταρ Σέκουλιτς.

Ο 26χρονος έχει δουλέψει αρκετά στο σώμα του αυτό το καλοκαίρι και το πρόσωπο των Λος Άντζελες Λέικερς δείχνει έτοιμο να κυριαρχήσει τόσο στα παρκέ του ΝΒΑ όσο και της Ευρώπης.

Ο προπονητής της εθνικής μίλησε στο «Meridian Sport» για τον Λούκα και τόνισε πως... δεν είναι ακόμα ο πραγματικός Ντόντσιτς.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε για τον Ντόντσιτς: «Ο Λούκα έχει αλλάξει τον τρόπο που δουλεύει, αλλά το αν είναι σε καλύτερη κατάσταση ή όχι θα το δούμε. Δεν μπορεί να είναι στο peak του τώρα, έχει μόλις ξεκινήσει τις προπονήσεις μπάσκετ. Δεν είναι ακόμα ο πραγματικός Ντόντσιτς, και όλοι ξέρουμε πως είναι αυτός στο παρκέ. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Λούκα έχει κίνητρο, ότι ήρθε εδώ να κάνει κάτι ξεχωριστό με την εθνική και μετά να είναι έτοιμος για τη νέα σεζόν».