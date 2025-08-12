Επίσημο: Στην Μπάγερν Μονάχου ο Γιοκουμπάιτις (pic)

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόκας Γιοκουμπάιτις μέχρι το 2028.

Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις είναι και επίσημα παίκτη της Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί ανακοίνωσαν την απόκτηση του 24χρονου για τα επόμενα τρία χρόνια. Τη περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Μακάμπι Τελ Αβίβ (12,6 πόντους κατά μέσο όρο στην Euroleague), ενώ στο παρελθόν έχει περάσει και από την Μπαρτσελόνα.

«Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν στο να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου. Η Μπάγερν είναι ένας μεγάλος σύλλογος που έχει αναπτυχθεί γρήγορα στο μπάσκετ. Έχω ακούσει πολλά καλά πράγματα, ειδικά από τον Όσκαρ Ντα Σίλβα, ο οποίος είναι καλός μου φίλος και με βοήθησε να πάρω την απόφασή μου. Θέλω να έχω ευθύνες στην Μπάγερν και πιστεύω στο πρότζεκτ. Στόχος μας τα play-offs στην Euroleague και σίγουρα θέλω να κερδίσω τους εγχώριους τίτλους» ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις.