Παναιτωλικός: Τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα με την FK Bylis

Ο Παναιτωλικός δίνει φιλικό παιχνίδι την Τετάρτη με την Μπίλις, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ερασιτέχνη Παναιτωλικού και της ομάδας Γυναικών. Στα 10 ευρώ η είσοδος.

Αναλυτικά:

Στο διεθνή φιλικό αγώνα Παναιτωλικός – FK Bylis την Τετάρτη 13 Αυγούστου (ώρα έναρξης 19.00) η τιμή των εισιτηρίων καθορίστηκε στα 10 ευρώ και τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ερασιτέχνη Παναιτωλικού- ομάδας Γυναικών. Τα εισιτήρια θα διατίθενται την ημέρα του αγώνα από τα εκδοτήρια του γηπέδου (δίπλα στη μπουτίκ) από τις 17.00 έως την έναρξή του. Θα είναι ανοικτή η μεγάλη κερκίδα με είσοδο για το κοινό από τη Θύρα 1.

Την Τετάρτη 13 Αυγούστου, τα γραφεία του γηπέδου θα είναι ανοικτά από τις 9.00 έως τις 13.00 για εξυπηρέτηση φιλάθλων άνω των 67 ετών, ΑΜΕΑ και όσων αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην ψηφιακή συναλλαγή, οι οποίοι επιθυμούν να αγοράσουν εισιτήρια διαρκείας.