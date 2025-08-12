Ποντιακή Κοινότητα: «Επιχείρηση συκοφάντησης του Σαββίδη, ενός ευεργέτη που προσπαθούν να αποδομήσουν»

Το δελτίο τύπου της Ποντιακής κοινότητας που κάνει λόγο για προσπάθεια αποδόμησης και συκοφάντησης του Ιβάν Σαββίδη από συγκεκριμένα κέντρα αποφάσεων

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, με σταθερή και ανιδιοτελή πορεία μισού και πλέον αιώνα, λειτουργεί ανεξάρτητα, χωρίς δεσμεύσεις από κόμματα ή άλλα κέντρα επιρροής. Εκφράζουμε τη φωνή των Ποντίων σε όλο τον κόσμο, με σεβασμό στην ιστορία, στη μνήμη και στην αλήθεια.

Το τελευταίο διάστημα, παρακολουθούμε μια κλιμακούμενη, οργανωμένη επιχείρηση συκοφάντησης και αποδόμησης του Ιβάν Σαββίδη, από συγκεκριμένα κέντρα αποφάσεων, παρακέντρα εξουσίας και στρατευμένα μέσα ενημέρωσης. Ως Π.Ο.Π.Σ., δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί απέναντι στην πρωτοφανή και άδικη αυτή επίθεση —ακόμη κι αν ο ίδιος ουδέποτε ζήτησε αυτόκλητους συνηγόρους. Η σιωπή μας θα ήταν ύβρις, ασέβεια και αγνωμοσύνη προς έναν άνθρωπο που στέκεται σταθερά, με συνέπεια και αξιοπρέπεια, δίπλα στον Ποντιακό Ελληνισμό και στην ελληνική κοινωνία.

Ο Ιβάν Σαββίδης, Τραντέλλενας και ευπατρίδης, δεν χρειάζεται προβολή. Η προσφορά του μιλά από μόνη της και παρακάτω αναφέρουμε μόνο ελάχιστα από όσα έχει κάνει:

Με προσωπικούς του πόρους ίδρυσε την Έδρα Ποντιακών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης —μια πρωτοβουλία που η ίδια η Πολιτεία έπρεπε να είχε αναλάβει πολύ νωρίτερα.

Το 2015, κάλυψε εξ ολοκλήρου το κόστος της 2ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης Ποντιακής Νεολαίας στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή εκατοντάδων νέων Ποντίων από κάθε γωνιά του κόσμου.

Διαχρονικά, στηρίζει ανθρώπους που δίνουν μάχη με την υγεία ή την επιβίωσή τους, χωρίς να τους γνωρίζει προσωπικά, χωρίς να επιδιώκει αντάλλαγμα —βοηθώντας όχι μόνο οικονομικά, αλλά, κυρίως, ηθικά.

Έχει επενδύσει στη Βόρεια Ελλάδα, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και δίνοντας πνοή σε μια περιοχή παραμελημένη, που χρόνια τώρα υφίσταται την εγκατάλειψη ενός συγκεντρωτικού μοντέλου, που θέλει την ανάπτυξη μόνο γύρω από την Αθήνα.

Διαχρονικά, στέκεται σθεναρά αρωγός και άοκνος εργάτης στον διεθνή αγώνα για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων, την επαναλειτουργία του μοναστηριού της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο, τη διατήρηση της παράδοσής μας, υποστηρίζοντας έμπρακτα φορείς, πρωτοβουλίες και επιστημονική τεκμηρίωση.

Δεν ξεχνάμε —και θα φροντίσουμε να μην ξεχάσει κανείς— εκείνους που επιχειρούν σήμερα να σπιλώσουν, να μειώσουν και να αποδομήσουν έναν από τους σημαντικότερους ευεργέτες του ποντιακού χώρου. Είναι οι ίδιοι που σε άλλες εποχές έσπευδαν να φωτογραφηθούν μαζί του, για να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους, επικοινωνιακούς σκοπούς. Ορισμένοι, μάλιστα, μη διστάζοντας να επιστρατεύσουν ρατσιστικά υπονοούμενα, τον αποκαλούν με απαξιωτικό τρόπο «Ρώσο» ή «Ρωσοπόντιο» —όταν οι ίδιοι δεν έχουν προσφέρει ούτε το ένα εκατοστό της προσφοράς του στον τόπο και στην κοινωνία μας.

Δεν είναι αυτοί που θα μας υποδείξουν ποιον να σεβαστούμε και ποιον να τιμήσουμε.

Εμείς γνωρίζουμε. Και τιμούμε την προσφορά με ευθύνη, μνήμη και αξιοπρέπεια.

Ως Π.Ο.Π.Σ. δεν είμαστε αγνώμονες. Αναγνωρίζουμε τον Ιβάν Σαββίδη ως ευεργέτη του ποντιακού χώρου και στεκόμαστε στο πλευρό του. Καλούμε κάθε σκεπτόμενο πολίτη να απομονώσει τις άδικες επιθέσεις και όσους τις υποκινούν —ιδίως σε μια περίοδο όπου τα εθνικά μας ζητήματα απαιτούν ενότητα, σοβαρότητα και καθαρή σκέψη.

Ζούμε σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας, όπου τα κυριαρχικά μας δικαιώματα αμφισβητούνται τόσο φανερά όσο και υπόγεια.

Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους τεχνητούς διχασμούς. Όσοι σπέρνουν ένταση, θα πρέπει να γνωρίζουν πως οι πράξεις τους έχουν συνέπειες —και οι συνέπειες αυτές είναι μία «πολυτέλεια» που δεν μπορεί να αντέξει η χώρα μας σήμερα.

Ο διχαστικός λόγος, η στοχοποίηση ανθρώπων με καθαρό αποτύπωμα, και η προσπάθεια φίμωσης όποιου διαφοροποιείται από το «εγκεκριμένο αφήγημα», δεν οδηγούν σε ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας. Το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να αποδυναμώνουν την ενότητα που τόσο χρειαζόμαστε.

Τώρα είναι η στιγμή να είμαστε ενωμένοι. Όχι διαιρεμένοι. Να θυμόμαστε ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε. Να στεκόμαστε με αλήθεια και με σεβασμό —όχι μόνο στη μνήμη των προγόνων μας, αλλά και στο μέλλον των παιδιών μας.

Ο Ποντιακός Ελληνισμός δεν ξεχνά, δεν λυγίζει, δεν υποχωρεί. Είμαστε παρόντες. Ενωμένοι. Και έτσι θα συνεχίσουμε.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Σ.