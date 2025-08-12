Μητέρα Χολμς: «Η Euroleague δεν θα είναι ίδια - Πάμε Παναθηναϊκέ» (pic)

Η μητέρα του Ρισόν Χολμς σχολίασε τη μεταγραφή του γιου της στον Παναθηναϊκό AKTOR και ξεκαθάρισε πως η Euroleague δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε μία πάρα πολύ σημαντική κίνηση αυτό το καλοκαίρι, καθώς έκανε δικό του τον Ρισόν Χολμς.

Η Λυντέσια Χολμς προχώρησε σε ανάρτηση στο X και έγραψε: «Ο γιος μου θα φέρει την καταιγίδα στην EuroLeague. Πείτε ό,τι θέλετε, αλλά η Euroleague δε θα είναι ίδια! Η οικογένειά μου είναι ενθουσιασμένη για αυτό το κεφάλαιο στη ζωή του! Πάμε Παναθηναϊκέ».

Δείτε την ανάρτηση: