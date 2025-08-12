Μητέρα Χολμς: «Η Euroleague δεν θα είναι ίδια - Πάμε Παναθηναϊκέ» (pic)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε μία πάρα πολύ σημαντική κίνηση αυτό το καλοκαίρι, καθώς έκανε δικό του τον Ρισόν Χολμς.
Η Λυντέσια Χολμς προχώρησε σε ανάρτηση στο X και έγραψε: «Ο γιος μου θα φέρει την καταιγίδα στην EuroLeague. Πείτε ό,τι θέλετε, αλλά η Euroleague δε θα είναι ίδια! Η οικογένειά μου είναι ενθουσιασμένη για αυτό το κεφάλαιο στη ζωή του! Πάμε Παναθηναϊκέ».
Δείτε την ανάρτηση:
My son @Rich_Holmes22 will take the storm to the euro league. Say what you want but euro league will not be the same! My family is excited for this chapter in his life! Let’s go @Paobcgr !!— Dr. Lydecia Holmes (@DrLydecia) August 10, 2025