Η ΑΕΚ προχωρά με ένα μεγάλο «πρέπει» και αυτό σκεπάζει τα πάντα

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου εξηγεί πράγματα που αφορούν το «σήμερα» της ΑΕΚ και πόσα θα αλλάξουν στην πορεία.

Κάποιες φορές, τα πράγματα τελικά δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Πίστευα, πως έπειτα από το κάζο της περυσινής σεζόν και όσες συμφορές προκάλεσε στην ΑΕΚ η απώλεια της ευρωπαϊκής προοπτικής, το κλείσιμο ενός κύκλου και η αρχή μιας νέας εποχής, θα αποτελούσε κοινό τόπο πως το εγχείρημα αυτού του καλοκαιριού είναι από τα πλέον δύσκολα των τελευταίων χρόνων. Η ΑΕΚ ζει με ένα μεγάλο καλοκαιρινό «πρέπει», ενώ παράλληλα έχει να φτιάξει μια ομάδα που θα διεκδικήσει επί ίσοις όροις πρωτάθλημα και κύπελλο.

Ακούω και διαβάζω αναλύσεις, γίνομαι κοινωνός θεμάτων και προβληματισμών από τον κόσμο, που δείχνει κάποιες φορές να παρασύρεται σε πράγματα που δεν είναι της στιγμής. Μου λένε πως η ΑΕΚ δεν μπορεί να κοντράρει τους άλλους, πως δεν μπορεί να τους ανταγωνιστεί. Εγώ λέω να περιμένουμε. Γιατί, αυτό που βλέπουμε τώρα, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα είναι πολύ διαφορετικό απ’ αυτό που θα εμφανιστεί στην διάρκεια της σεζόν.

Το τσούκου τσούκου μπολ του Νίκολιτς

Να το πούμε όσο πιο απλά και «ωμά» μπορεί να λεχθεί. Ο Νίκολιτς ήρθε στην ΑΕΚ και παίζει και το δικό του κεφάλι, προετοιμάζει αυτήν την σειρά των προκριματικών, έχοντας απόλυτο κυνισμό στην σκέψη του. Δεν έχει κανέναν ενδοιασμό να εφαρμόσει αυτό που σε άλλες εποχές ονοματίσαμε τσούκου τσούκου μπολ, προκειμένου να φτάσει στον στόχο του. Εστω και εάν δεν είναι η μενταλιτέ της ΑΕΚ, κανείς δεν θα την αποθεώσει αν παίξει μπαλάρα, όλοι θα κράξουν (και δικαίως) εάν αποκλειστεί. Το κρίσιμο, για πολλούς και διάφορους λόγους, είναι η ΑΕΚ να έχει Ευρώπη από το φθινόπωρο.

Το έχει πει άλλωστε πολλές φορές και ο ίδιος ο Νίκολιτς στις τοποθετήσεις του. Είναι μια ιστορία αυτή που καταγράφεται τώρα, άλλη εκείνη που θα σχηματιστεί μετά. Επίσης, έχω την πεποίθηση, πως δεν βρισκόμαστε ακόμα ούτε στου δρόμου τα μισά αναφορικά με τις μεταγραφές. Πέραν του αμυντικού χαφ που είναι εκ των ουκ άνευ, έχει ειπωθεί επίσημα πως θα υπάρξουν αντικαταστάσεις. Και επειδή οι ανάγκες είναι δεδομένες και δεν μπορεί να κρυφτούν κάτω από κανένα χαλάκι, αν δεν ανοίξουν μόνες τους υποθέσεις από κάποιους παίκτες, θα πρέπει να τις προκαλέσει η ΑΕΚ.

Τι θέλει από τα μπακ

Παρατήρησα πως στο προηγούμενο σχόλιο, υπήρξαν πολλές αναφορές και συζητήσεις αναφορικά με τα άκρα της άμυνας. Πράγματι, έχω την εκτίμηση, πως τα άκρα είναι αυτά που πλέον εκτοξεύουν μια ομάδα και η ΑΕΚ χρειάζεται ποιοτικότερες επιλογές απ’ αυτές που διαθέτει τώρα (εξαιρώ τον Πενράις, που δεν τον έχουμε δει ακόμα). Δεν αναιρεί την άποψη μου, αλλά όπως σας έλεγα πως το πρώτο γκολ στην Κύπρο το λάθος δεν ήταν του Πήλιου, οφείλω να θέσω υπ’ όψιν σας και κάποια πράγματα ακόμα αναφορικά με το παιχνίδι των μπακ.

Πολλές φορές έχω αναφέρει, πως για να παίξεις σωστά τον «ρόμβο», απαιτούνται δύο χαφ που θα «γαζώνουν» και δύο μπακάρες που θα παίζουν όλη την πλευρά. Αυτό πρέπει να συμβαίνει κανονικά και η εικόνα που έχω για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, περιλαμβάνει δύο παίκτες που θα παίρνουν όλη την πλευρά και πρέπει να… σπέρνουν. Ωστόσο, πρέπει να καταστήσω σαφές, πως αυτό που μαθαίνω από τις οδηγίες του Νίκολιτς είναι πως στα προκριματικά δεν το βλέπει έτσι.

Γιατί προτιμά τον Πήλιο

Με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις αδυναμίες του ρόστερ της ΑΕΚ, ο Νίκολιτς θέλει έναν τουλάχιστον που να κρατάει τα… μπόσικα πίσω. Η εντολή του στα μπακ είναι να ανεβαίνουν λίγο και αυτό αφορά τον Πήλιο, που αποτελεί και τον βασικό λόγο που προτιμάτε αντί του Πενράις. Με δεδομένο πως ο Ρότα εκ φύσεως ανεβαίνει περισσότερο, η εντολή του Νίκολιτς προς τον Πήλιο είναι να περνά την σέντρα με το… σταγονόμετρο και πιστεύει ότι μπορεί να προσαρμοστεί καλύτερα σε αυτό.

Σε αυτά τα κρίσιμα, ζωτικής σημασίας για την ΑΕΚ παιχνίδια, ο Νίκολιτς δεν θέλει και τα δύο ακραία μπακ στο «ξέφωτο» και φοβάται, ότι ο Πενράις θα παρασύρεται γιατί είναι φουλ επιθετικό μπακ. Αυτό σημαίνει, πως ο Πήλιος κερδίζει πόντους, γιατί προσφέρει στον Νίκολιτς την δυνατότητα να έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην τακτική προσαρμογή, να μένει πίσω δηλαδή πιο πολύ και να ελέγχει καλύτερα το παιχνίδι.

Οι ανάγκες της ΑΕΚ

Ωστόσο, το θέμα για την ΑΕΚ δεν μπορεί να περιοριστεί στα μπακ. Είναι κρίσιμο να αξιοποιήσει, είτε αγωνιστικά, είτε αποκομίζοντας οικονομικά οφέλη, κάθε κομμάτι του ρόστερ της. Στο τέλος, πολλά πράγματα μπορούν να είναι διαφορετικά. Δείτε για παράδειγμα, όσα συμβαίνουν στην θέση του τερματοφύλακα. Ο Νίκολιτς έχει εμπιστευθεί σε αυτό το πρώτο στάδιο τον Στρακόσια, δείχνει βελτιωμένος σε σχέση με τα περυσινά ματς, αλλά ακόμα δεν εμπνέει αυτοπεποίθηση.

Η συμπεριφορά του στην Κύπρο, τόσο στον πρώτο γκολ όπου μένει «καρφωμένος» στην εστία του περιμένοντας τον αντίπαλο παίκτη στην μικρή του περιοχή μέχρι σχεδόν να βρεθεί σε θέση βολής, όσο και το φτηνό λάθος που προκάλεσε το δεύτερο γκολ, είναι ζητήματα και λάθη που δεν συγχωρούνται. Ενδεχομένως, στην πορεία των αγώνων και με όσα δείχνει στο γήπεδο, η ΑΕΚ να βρεθεί και με άλλες ανάγκες που θα πρέπει να βρει τρόπο να τις καλύψει.