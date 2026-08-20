Χρόνος ανάγνωσης 1’ Μαγικός Καραλής πέρασε το 6,16 και αποθεώθηκε από τον Ντουπλάντις! (vid) 20-08-2026 21:11 SDNA Newsroom Στίβος ΠΡΟΣΩΠΑ Εμμανουήλ Καραλής 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES O Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ πέρασε το 6,16 (κορυφαία του επίδοση στον ανοιχτό στίβο) στο Diamond League που γίνεται στη Λωζάνη, αναγκάζοντας τον Μόντο Ντουπλάντις να υποκλιθεί στην προσπάθεια του! «Θα μου άρεσε να σου ρίξει και άλλο βιτριόλι – Καλά σου έκανε»: Το μήνυμα μίσους στην Ιωάννα Παλιοσπύρου dailymedia.gr ΟΚ ο Λυκογιάννης αλλά… menshouse.gr Πηγαίνει στη ΔΕΘ για τη μεγάλη νίκη: Το σχέδιο του Ανδρουλάκη και το «τυράκι» που θα τον απογειώσει instanews.gr Αξίζει ο Στάγκε μία προσφορά άνω των 8,5 εκατομμυρίων από τον Παναθηναϊκό; menshouse.gr H Οδύσσεια του Νόλαν και ο Τσίπρας: Μεταγραφή στην ΕΛ.Α.Σ. με επικό βίντεο instanews.gr Ο Μάγερ, ο Κάιρινεν και το νέο πρόσωπο της ΑΕΚ menshouse.gr Μάιρα Καρλή: Η νέα σέξι δικηγόρος του Deal θα αφήσει άφωνο ακόμα και τον Θαναηλάκη dailymedia.gr 3 επιλογές, όλες καταπληκτικές: Το καλύτερο νέο σουβλάκι της Αθήνας δίνει ξανά αξία σε αυτά που πρέπει menshouse.gr Μαγικός Καραλής πέρασε το 6,16 και αποθεώθηκε από τον Ντουπλάντις! (vid) SHARE