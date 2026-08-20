Μαγικός Καραλής πέρασε το 6,16 και αποθεώθηκε από τον Ντουπλάντις! (vid)

O Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ πέρασε το 6,16 (κορυφαία του επίδοση στον ανοιχτό στίβο) στο Diamond League που γίνεται στη Λωζάνη, αναγκάζοντας τον Μόντο Ντουπλάντις να υποκλιθεί στην προσπάθεια του!