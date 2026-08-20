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Μαγικός Καραλής πέρασε το 6,16 και αποθεώθηκε από τον Ντουπλάντις! (vid)

Στίβος
ΠΡΟΣΩΠΑ
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O Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ πέρασε το 6,16 (κορυφαία του επίδοση στον ανοιχτό στίβο) στο Diamond League που γίνεται στη Λωζάνη, αναγκάζοντας τον Μόντο Ντουπλάντις να υποκλιθεί στην προσπάθεια του!
Μαγικός Καραλής πέρασε το 6,16 και αποθεώθηκε από τον Ντουπλάντις! (vid)