Στο σημερινό Center Fox το... "κατόρθωμα" του Παναθηναϊκού, ο ΠΑΟΚ που έσωσε το Χ και το Φούντας σόου στον ΟΦΗ

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τον Βασίλη Βέργη, τον απόηχο των πρώτων αγώνων των ευρωπαϊκών Playoffs Παναθηναϊκού. ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, αλλά και όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις.