Θα ήταν ο Τεντ Λάσο καλός προπονητής στην πραγματική ζωή;

Η σειρά της Apple TV με όνομα «Ted Lasso» είναι μία από τις πιο πετυχημένες αθλητικού περιεχομένου. Ο λόγος; Οι φίλοι του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα βλέπουν έναν προπονητή ο οποίος δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με τη «στρογγυλή θεά», αλλά τελικά κατάφερε να… γράψει τη δική του ιστορία στην Premier League, όπως βλέπουμε στη σειρά.

Ο Ted Lasso ξεκίνησε την καριέρα του ως προπονητής στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο, όμως σε μία… ριζοσπαστική απόφαση, Rebecca Welton, η νέα ιδιοκτήτρια της AFC Richmond, τον προσέλαβε και έτσι έκατσε σε πάγκο της Premier League. Η τέταρτη σεζόν είναι αρκετά ανατρεπτική, μιας και ο Lasso αναλαμβάνει τη νεοσύστατη γυναικεία ομάδα της AFC Richmond, τις Lady Greyhounds, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία.

Ο Ted Lasso δεν είναι ένας προπονητής ο οποίος βασίζεται στις τακτικές. Για την ακρίβεια δεν έχει την παραμικρή ιδέα από αυτές… Ρίχνει την προσοχή του στις σχέσεις του με τους παίκτες, καθώς τους δίνει μία ελευθερία μέσα στο γήπεδο, μέχρι ένα σημείο όπου σέβονται και οι ίδιοι τον προπονητή τους.

Θα μπορούσε ο Lasso να προπονήσει στην πραγματική ζωή;

Σύμφωνα με τους Vincent Kelly και Patrick Holmberg, οι οποίοι γράφουν στο «The conversation», ο τρόπος προπονητικής του Ted Lasso, μπορεί να είχε θετικό αντίκτυπο σε οποιοδήποτε άθλημα. Γιατί εκείνος δίνει βάση σε κάποιες φαινομενικά ασήμαντες στιγμές, οι οποίες όμως δεν είναι τόσο ασήμαντες…

Η επικοινωνία, η αυτοπεποίθηση, η ενσυναίσθηση, ο ενθουσιασμός και η αισιοδοξία μπορούν όλα να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Τίποτα από όλα αυτά, όμως, δεν σημαίνει ότι η εξαιρετική προπονητική αφορά απλώς το να είσαι καλός και ευγενικός. Οι αθλητές εξακολουθούν να χρειάζονται ειλικρινή ανατροφοδότηση, ξεκάθαρες προσδοκίες και λογοδοσία.

Η υποστήριξη της αυτονομίας δεν σημαίνει ότι επιτρέπεις στους αθλητές να κάνουν ό,τι θέλουν. Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι αθλητές μπορούν να μιλούν ανοιχτά και να κάνουν λάθη δεν σημαίνει ότι χαμηλώνεις τα στάνταρ. Ο Ted αποδεικνύει τη διαφορά αυτή όταν έρχεται αντιμέτωπος με τον ποδοσφαιριστή του, Jamie Tartt για τη στάση του απέναντι στην προπόνηση.

Στην αρχή, οι δυο τους έχουν ελάχιστη εμπιστοσύνη και ελάχιστη αμοιβαία κατανόηση. Παρ' όλα αυτά, ο Ted συνεχίζει να επενδύει σε εκείνον όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Σταδιακά, ο Jamie αρχίζει να εμπιστεύεται τον Ted, να αποδέχεται τις οδηγίες του και να βάζει τις ανάγκες των συμπαικτών του πάνω από τις δικές του. Η σχέση τους εξελίσσεται μέσα από την εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, τη συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση.

Αυτό αντικατοπτρίζει κάτι που ο Ted λέει στον δημοσιογράφο Trent Crimm από νωρίς στη σειρά. Για εκείνον, η προπονητική δεν αφορά τελικά τις νίκες και τις ήττες – επιτυχία είναι να βοηθά τους παίκτες του να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Ωστόσο, ο Ted καταλήγει να επηρεάζει κάτι περισσότερο από το κίνητρο και τις σχέσεις των παικτών του. Βοηθά επίσης να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον κόσμο και τις πεποιθήσεις τους.

Πηγή: ethnos.gr

