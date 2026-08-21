Το δικαστήριο επέβαλε διατροφή στον Έντουαρντς για το παιδί που δεν έχει αναγνωρίσει

Ο Άντονι Έντουαρντς θα κληθεί να καταβάλλει 14.000 δολάρια τον μήνα ως διατροφή στο παιδί που δεν αναγνώρισε.

Όπως αναφέρει το «TMZ Sports», το δικαστήριο επέβαλε τον σούπερ σταρ των Τίμπεργουλβς το ποσό των 14.000 δολαρίων μηνιαίως ως διατροφή στην Αλεξάντρια Ντεσκρότσες για το παιδί που απέκτησαν το 2023 και ο Έντουαρντς δεν έχει αναγνωρίσει.

Ο δικαστής υπολόγισε το μηνιαίο εισόδημα του Αμερικανού άσου, που είναι σχεδόν 4,8 εκατ. δολάρια κι επέβαλε τη διατροφή στα 14.000, με την Αλεξάντρια Ντεσκρότσες πάντως να διεκδικεί μεγαλύτερο ποσό, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Επιπλέον η απόφαση περιέχει και ασφάλεια ζωής ύψους 2,6 εκατ. δολαρίων, με την Αλεξάντρια Ντεσκρότσες να ορίζεται ως η κύρια δικαιούχος.