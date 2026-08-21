Τακιανός: «Στην Τσερνομόρετς θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να εξελίξουμε νέους παίκτες»

Ο Φώτης Τακιανός μίλησε για την έναρξη της συνεργασίας του με την Τσερνομόρετς, τη νέα πρόκληση της καριέρας του στη Βουλγαρία, τη σημασία της προσαρμογής σε διαφορετικές μπασκετικές κουλτούρες και το πλάνο που έχει θέσει μαζί με τη διοίκηση για τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ:

Πόσο σημαντικό είναι για έναν προπονητή να βγαίνει από το comfort zone του, να δοκιμάζεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα και να διευρύνει συνεχώς τις παραστάσεις του; Τι ήταν αυτό που σας προσέλκυσε περισσότερο στη συγκεκριμένη πρόκληση της Τσερνομόρετς και, κυρίως, στο πλάνο που σας παρουσίασε η ομάδα;

«Θεωρώ ότι το επάγγελμα του προπονητή είναι από τη φύση του ένα επάγγελμα που σε υποχρεώνει να βγαίνεις από το comfort zone σου. Από τη στιγμή που θέλεις να έχεις μια ευρύτερη διαδρομή και να εξελίσσεσαι, είναι δεδομένο ότι θα χρειαστεί να ταξιδέψεις, να δουλέψεις σε διαφορετικά περιβάλλοντα και να προσαρμοστείς σε νέες συνθήκες. Όταν επιλέγεις να είσαι επαγγελματίας προπονητής, πρέπει να είσαι έτοιμος για αυτή τη διαδικασία.

Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη πρόκληση, σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι άνθρωποι της ομάδας. Ο πρόεδρος και δύο μέλη της διοίκησης, όταν επικοινώνησαν μαζί μου, δεν μου παρουσίασαν απλώς μια πρόταση συνεργασίας. Μου παρουσίασαν ένα συγκεκριμένο πλάνο και αυτό ήταν κάτι που εκτίμησα ιδιαίτερα.

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα αξιόμαχο σύνολο, το οποίο θα είναι ανταγωνιστικό στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Μιλάμε για μια ομάδα που πέρυσι κατέκτησε το Super Cup και το Κύπελλο Βουλγαρίας, οπότε υπάρχει ήδη μια σημαντική βάση πάνω στην οποία μπορούμε να δουλέψουμε. Υπάρχει κάτι που πρέπει να στηρίξουμε και, παράλληλα, να εξελίξουμε σε σχέση με την περσινή σεζόν.

Ο δεύτερος σημαντικός πυλώνας του πλάνου ήταν η ανάπτυξη νέων παικτών. Μου εξήγησαν ότι θέλουν να επενδύσουν σε νεαρά παιδιά και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να εξελιχθούν. Ήδη υπάρχουν καλοί Βούλγαροι παίκτες στην ομάδα, όμως κάποιοι βρίσκονται σε μια ηλικία στην οποία σταδιακά θα χρειαστεί να υπάρξει ανανέωση και συνέχεια.

Αυτοί οι δύο άξονες ήταν που μου άρεσαν περισσότερο: από τη μία, να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα και, από την άλλη, να δουλέψουμε με νεότερους παίκτες και να τους δώσουμε χώρο να εκφράσουν το ταλέντο τους.

Είναι κάτι που προσπαθώ να κάνω στις ομάδες μου. Πάντοτε θέλω, παράλληλα με το αγωνιστικό αποτέλεσμα, να βοηθάω νεαρούς παίκτες να εξελίσσονται και να τους δίνω την ευκαιρία να αποκτήσουν ρόλο και ευθύνες. Το συγκεκριμένο πλάνο, λοιπόν, ταίριαζε σε μεγάλο βαθμό με τη δική μου φιλοσοφία και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου να αποδεχθώ την πρόταση».

Έχετε εργαστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα και πλέον η νέα σας εμπειρία στο εξωτερικό σάς φέρνει σε επαφή με μια διαφορετική μπασκετική κουλτούρα. Πόσο σημαντικό είναι για έναν προπονητή να μπορεί να προσαρμόζεται σε διαφορετικούς τρόπους σκέψης, συνθήκες και καθημερινότητες; Και πόσο αυτές οι εμπειρίες, τελικά, επηρεάζουν και εξελίσσουν τη δική του προπονητική φιλοσοφία;

«Το να έρχεσαι σε επαφή με διαφορετικούς μπασκετικούς κόσμους σημαίνει, καταρχάς, ότι πρέπει να έχεις την ικανότητα να προσαρμόζεσαι. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα προσόντα ενός προπονητή που επιλέγει να εργάζεται εκτός της βάσης του.

Η προσαρμογή, όμως, δεν αφορά μόνο το μπάσκετ. Πρέπει να ενταχθείς στην καθημερινότητα της ομάδας, να γνωρίσεις τους ανθρώπους της, να έρθεις σε επαφή με διαφορετικούς τρόπους σκέψης, διαφορετική κουλτούρα και διαφορετικές συνθήκες εργασίας. Είναι μια διαδικασία που σε βγάζει από τα όριά σου, γιατί καλείσαι να διαχειριστείς καταστάσεις διαφορετικές από αυτές που έχεις συνηθίσει.

Οι εμπειρίες που αποκομίζεις είναι πολύ σημαντικές, γιατί ουσιαστικά διευρύνεις τη δική σου δεξαμενή γνώσεων και παραστάσεων. Αποκτάς ένα μέτρο σύγκρισης, κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί σε βοηθά να αξιολογείς καλύτερα τις καταστάσεις και να παίρνεις πιο συνειδητές αποφάσεις στο μέλλον.

Φυσικά, υπάρχει και η εξέλιξη στο καθαρά προπονητικό κομμάτι. Όταν γνωρίζεις διαφορετικές φιλοσοφίες, συζητάς με ανθρώπους που έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και βλέπεις άλλους τρόπους δουλειάς, είναι αναπόφευκτο να επηρεάζεσαι δημιουργικά. Μπορεί να αναθεωρήσεις κάποια πράγματα, να διορθώσεις άλλα ή να συμπληρώσεις στοιχεία στη δική σου φιλοσοφία.

Αυτό, για μένα, είναι και το σημαντικότερο όφελος. Ότι μέσα από κάθε διαφορετική εμπειρία μπορείς να γίνεσαι καλύτερος και ως προπονητής και ως άνθρωπος. Δεν σημαίνει ότι αλλάζεις τη φιλοσοφία σου κάθε φορά που βρίσκεσαι σε ένα νέο περιβάλλον. Σημαίνει ότι την εξελίσσεις, κρατώντας όσα θεωρείς σωστά και προσθέτοντας νέα στοιχεία που μπορούν να σε κάνουν καλύτερο.

Και αυτό είναι κάτι που θέλω να κάνω και στην Τσερνομόρετς: να γνωρίσω σε βάθος τον οργανισμό, τους ανθρώπους και τη δική τους μπασκετική πραγματικότητα και, μέσα από αυτή τη συνεργασία, να δημιουργήσουμε ένα σύνολο με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα και συγκεκριμένη φιλοσοφία.

Τι προσδοκάτε από τη νέα σας συνεργασία με την Τσερνομόρετς και ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι που έχετε θέσει για τη νέα σεζόν;

«Ο στόχος μου είναι, στο τέλος της σεζόν, να έχω καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να δικαιώσω πρώτα απ’ όλα την απόφαση της ομάδας να μου εμπιστευτεί αυτό το πλάνο και, κατά δεύτερον, να έχουμε πετύχει τους στόχους που θα θέσουμε.

Ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Στο μπάσκετ υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν μια προσπάθεια, όμως είμαι σίγουρος ότι από την πλευρά μας η προσπάθεια θα είναι στο 100%. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να ελέγξουμε και αυτό είναι που θέλω να διασφαλίσω από την πρώτη ημέρα.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, οριοθετούνται και οι προσωπικοί μου στόχοι, οι οποίοι ουσιαστικά ταυτίζονται με τους στόχους της ομάδας: μια καλή αγωνιστική πορεία, η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου, αλλά και η παραγωγή και εξέλιξη νέων παικτών.

Σε ό,τι αφορά τη δική μου φιλοσοφία, είναι δεδομένο ότι θα χρειαστεί χρόνος. Δεν μπορείς από τη μία ημέρα στην άλλη να περάσεις μια συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα και να περιμένεις ότι θα γίνει αμέσως αποδεκτή από όλους. Χρειάζεται προσαρμογή, δουλειά και, κυρίως, αποδοχή της φιλοσοφίας από ολόκληρο τον οργανισμό.

Δεν αφορά μόνο τη συνεργασία μου με τους παίκτες. Αφορά όλους όσοι αποτελούν μέρος της ομάδας και του ευρύτερου περιβάλλοντός της. Θέλω, λοιπόν, μέσα από αυτή τη διαδικασία να δημιουργήσουμε μια καλή και ουσιαστική συνεργασία, με κοινή κατεύθυνση και ξεκάθαρους στόχους.

Και φυσικά, εύχομαι στο τέλος της σεζόν να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι από τη δουλειά που θα έχουμε κάνει. Αν όλα εξελιχθούν όπως τα έχουμε σχεδιάσει, γιατί όχι, να δημιουργηθούν και οι προϋποθέσεις ώστε αυτή η συνεργασία να έχει συνέχεια και στο μέλλον».