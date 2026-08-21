Οδύσσεια: Το έπος του Νόλαν έγραψε ιστορία - Έγινε η πιο εμπορική R-rated ταινία όλων των εποχών

Συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο box office η «Οδύσσεια» (The Odyssey) του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), κατακτώντας πλέον ένα σημαντικό ρεκόρ. Η ταινία ξεπέρασε το «Deadpool & Wolverine» και έγινε η πιο εμπορική R-rated παραγωγή όλων των εποχών.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η «Οδύσσεια» έχει συγκεντρώσει 1,34 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω το «Deadpool & Wolverine», το οποίο είχε ολοκληρώσει την κινηματογραφική του πορεία με περίπου 1,33 δισ. δολάρια.

Με τη νέα αυτή επίδοση, η «Οδύσσεια» αποτελεί πλέον και την πιο επιτυχημένη εμπορικά ταινία στην καριέρα του Κρίστοφερ Νόλαν. Μέχρι σήμερα, στην κορυφή της φιλμογραφίας του βρισκόταν το «The Dark Knight Rises», το οποίο είχε καταγράψει έσοδα περίπου 1,08 δισ. δολαρίων.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών δείχνουν, μάλιστα, ότι η «Οδύσσεια» έχει ακόμη δρόμο μπροστά της, καθώς αναμένεται να ολοκληρώσει την πορεία της στις αίθουσες με συνολικά έσοδα που ενδέχεται να αγγίξουν τα 1,6 δισ. δολάρια.

Την επιτυχία της ταινίας σχολίασε και ο Ράιαν Ρέινολντς, πρωταγωνιστής του «Deadpool & Wolverine», που μέχρι πρότινος κατείχε το συγκεκριμένο ρεκόρ.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ρέινολντς συνεχάρη το καστ και όλους τους συντελεστές της «Οδύσσειας» για την επίδοσή τους. «Συγχαρητήρια σε όλο το cast και το crew της Οδύσσειας, η οποία έγινε η πιο εμπορική R-rated ταινία όλων των εποχών», έγραψε χαρακτηριστικά.

Congratulations to the entire cast and crew of The Odyssey for becoming the highest grossing R-rated movie of all time. That is one helluva car. pic.twitter.com/s7QzTza21l — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 19, 2026

Η «Οδύσσεια» συνεχίζει την προβολή της στους κινηματογράφους, με την εμπορική της πορεία να βρίσκεται πλέον πολύ κοντά σε ένα ακόμη εντυπωσιακό ορόσημο.

Πηγή: ethnos.gr