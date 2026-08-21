Με παρτενέρ-έκπληξη στο διπλό της Νέας Υόρκης ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιστρέφει στο διπλό του US Open, αλλά αυτή τη φορά δεν θα συνεργαστεί με τον αδερφό του, τον Πέτρο.

Συγκεκριμένα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βρίσκεται στην entry list της διοργάνωσης με παρτενέρ τον Βασίλ Κίρκοφ!

Ο 27χρονος Αμερικανός είναι έμπειρος παίκτης διπλού και, μάλιστα, βρίσκεται στο Νο.49 της παγκόσμιας κατάταξης. Συνήθως συνεργάζεται με τον Ολλανδό Μπαρτ Στίβενς, που έχει ως προπονητή τον Έλληνα Χρήστο Παλάζη.

O Tσιτσιπάς θα αγωνιστεί σε διπλό Grand Slam για πρώτη φορά μετά το Roland Garros 2025, όπου είχε παίξει μαζί με τον Πέτρο.

Μετέχει, φυσικά και στο μονό του αμερικανικού σλαμ, φιλοδοξώντας να πραγματοποιήσει επιτέλους μια καλή πορεία στη Νέα Υόρκη, καθώς δεν έχει καταφέρει ποτέ να πάει πέρα από τον τρίτο γύρο!

Πέρυσι ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο από τον Γερμανό Ντάνιελ Άλτμαϊερ, που πήρε επεισοδιακή νίκη στα πέντε σετ.

Πριν το US Open (30/8-13/9), o Στέφανος θα κάνει την πρόβα τζενεράλε του στο Winston Salem Open (ATP 250), όπου μπήκε την τελευταία στιγμή με wild card.