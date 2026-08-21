Νέο βίντεο-σοκ από ελληνικό δρόμο: Οδηγός λεωφορείου έκανε παράνομη προσπέραση σε γέφυρα στη Λευκάδα

Αδιανόητα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στη Λευκάδα, όταν οδηγός τουριστικού λεωφορείου επιχείρησε παράνομη προσπέραση πάνω στη γέφυρα του νησιού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, σε βίντεο από κάμερα κινητού φαίνεται το λεωφορείο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα και να προσπερνά διαδοχικά οχήματα που είχαν σταματήσει στη γέφυρα.

Η προσπέραση έγινε σε σημείο όπου υπάρχει διπλή διαχωριστική γραμμή, ενώ το λεωφορείο συνέχισε για αρκετά μέτρα στο αντίθετο ρεύμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν το λεωφορείο μετέφερε επιβάτες.

Η επικίνδυνη μανούβρα προκάλεσε την αντίδραση διερχόμενου οδηγού, ο οποίος σταμάτησε το αυτοκίνητό του προκειμένου να αποφύγει τη σύγκρουση.

Πηγή: iefimerida.gr