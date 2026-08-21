Οι πρώτοι 100 υποψήφιοι της ΝΔ – Τα ονόματα και οι εκπλήξεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Με …σηκωμένα τα μανίκια επιστρέφουν, μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, ο πρωθυπουργός, υπουργοί, επιτελικά στελέχη του Μαξίμου και της Πειραιώς και ετοιμάζονται για έναν προεκλογικό μαραθώνιο, εννέα μηνών.

Οι τομείς για τους οποίους έχουν ήδη οριστεί οι «ομάδες κρούσης» είναι τρεις: Η οργάνωση του κομματικού μηχανισμού, η επικοινωνία των κεντρικών μηνυμάτων της κυβέρνησης και η συγκρότηση των ψηφοδελτίων, με έμφαση στις δημοσκοπικά προβληματικές για τη ΝΔ περιοχές.

Παρότι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, οι κάλπες αναμένεται να στηθούν τον Μάιο του 2027, ο Κ. Μητσοτάκης έχει ζητήσει να έχουν ολοκληρωθεί οι λίστες με τις υποψηφιότητες στα ψηφοδέλτια μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον σε ένα ποσοστό που θα προσεγγίζει το 90%.

Το «ξεσκαρτάρισμα»

Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού και από τους εμπειρότερους στη γνώση της γαλάζιας ανθρωπογεωγραφίας αλλά και των κατά τόπου εσωκομματικών ισορροπιών, από κοινού με τον Γραμματέα Κων. Κυρανάκη, τον γενικό διευθυντή του κόμματος Γιάννη Σμυρλή αλλά και τον διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Μιχάλη Μπεκίρη, έχουν ήδη συναντηθεί ή επικοινωνήσει με έναν μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στα γαλάζια ψηφοδέλτια, ενώ μέχρι τα τέλη Ιουλίου, έκαναν ένα σημαντικό «ξεσκαρτάρισμα» εν όψει των τελικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης έχει διαμηνύσει στους συνεργάτες του ότι στα ψηφοδέλτια πρέπει να περιλαμβάνονται, εκτός από όσους εν ενεργεία βουλευτές επιθυμούν την εκ νέου κάθοδό τους, υποψήφιοι που στις εκλογές του 2023 κατέγραψαν πολύ καλά «σκορ», έστω κι αν δεν κατόρθωσαν να μπουν στη βουλή, αλλά και να δοθεί το πράσινο φως σε όσους θα κατέλθουν για πρώτη φορά στον εκλογικό στίβο, για να ξεκινήσουν άμεσα τον προεκλογικό τους αγώνα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μία παράμετρος που εσχάτως έχει προστεθεί στον σχεδιασμό, είναι το υπό ίδρυση κόμμα του Αντ. Σαμαρά, με τον πρώην πρωθυπουργό να αναμένει την ανακοίνωση των γαλάζιων υποψηφίων για να απευθυνθεί σε κάποιους τουλάχιστον εξ όσων έχουν δυσαρεστηθεί από τον αποκλεισμό τους.

Τέλη Σεπτεμβρίου ανακοινώνονται 100 νέα ονόματα

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν περίπου 100 νέα ονόματα. Στην πλειονότητά τους δεν είναι νέα ονόματα, με το τέμπο να δίνουν τα υπουργικά στελέχη που θα πολιτευτούν για πρώτη φορά και αρκετούς πολιτευτές, αν και θα περιλαμβάνονται αρκετοί αυτοδιοικητικοί, πρόσωπα που έχει προτείνει η ΟΝΝΕΔ και επαγγελματίες με τοπική εμβέλεια.

Για πρώτη φορά θα δώσουν τη μάχη του σταυρού, ο ηθοποιός Θανάσης Βισκαδουράκης και η δικηγόρος Πώλα Δαμιανού στην Α’ Αθηνών, ο φωτογράφος Δημ. Σκουλός στη Β’ Πειραιώς, στον Έβρο η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. για τα περιφερειακά ΜΜΕ και συντονίστρια του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Έλενα Σώκου, στην Κέρκυρα ο πρώην δήμαρχος Μερόπη Υδραίου, στην Αργολίδα ο δικηγόρος Ζώης Σταυρόπουλος, στην Ευρυτανία ο ογκολόγος Κων. Τσιγαρίδας, στη Μεσσηνία η δικηγόρος Πορφυλένια Κανελλοπούλου, στη Χαλκιδική ο δικηγόρος Νίκος Μπλόσκας, στην Εύβοια ο δικηγόρος Απόστολος Σπανός, και στην Πιερία η περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας Άννα Τζήκα.

Για την Α’ Θεσσαλονίκης έχουν ήδη ανακοινωθεί ο συντονιστής του πρωθυπουργικού γραφείου Γιάννης Παπαγεωργίου και ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Αθανάσιος Τσιούρας. Τις τελευταίες μέρες, ωστόσο, ακούγεται έντονα και το όνομα του υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου.

Εκτός από τη Βόρεια Ελλάδα, το γαλάζιο επιτελείο δίνει έμφαση και στην Πελοπόννησο και ιδιαίτερα στη Μεσσηνία, ιδιαίτερη πατρίδα του Αντ. Σαμαρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι καταβάλλεται προσπάθεια συμπερίληψης στα γαλάζια ψηφοδέλτια του πρώην περιφερειάρχη Παν. Νίκα, οι σχέσεις του οποίου με τον πρώην πρωθυπουργό είναι στο ναδίρ.

Στη λίστα των 100 νέων υποψηφίων θα περιλαμβάνονται και αντιπεριφερειάρχες, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραιτηθεί από τα πόστα που κατέχουν μέχρι τις 31 Ιουλίου. Στο τραπέζι βρίσκονται τα εξής ονόματα : O Παν. Σπυρόπουλος για τις Σέρρες, ο Χαρ. Μπονάνος, ο Φωκίων Ζαίμης και η Άννα Μαστοράκου για την Αχαία, ο Θαν. Μαυρομάτης και ο Ν. Κατσακιώτης για την Αιτωλοακαρνανία, η Αγνή Νάκου για τα Ιωάννινα, ο Ν. Κοροβέσης για την Ηλεία, ο Γ. Κελαϊδίτης για την Εύβοια, ο Βας. Ψαθάς για την Άρτα, ο Βασ. Σιδέρης για την Αργολίδα, ο Δημ. Σαββόπουλος για την Καστοριά, ο Λυσσ. Μεταξάς για την Κοζάνη κ.α.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου θα κατέλθει υποψήφιος στα Τρίκαλα, όπου θα είναι εν τέλει υποψήφια και η νυν βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα που παραπέμπεται σε δίκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και αρχικώς είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να αποσυρθεί από τα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Η εκπρόσωπος της Ν.Δ. Αλεξάνδρα Σδούκου θα είναι υποψήφια στην Α’ Αθηνών, ενώ στην Α’ Θεσσαλονίκης θα είναι υποψήφιος ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Επίσης, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, θα είναι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική, ενώ η αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών.

Στον Νότιο Τομέα θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους ο εκ μεταγραφής Ανδρέας Λοβέρδος και ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός. Στο Βόρειο Τομέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης έχει μπει δυναμικά στη μάχη, ενώ στην Α Αθηνών θα δώσει τη μάχη η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Α. Σδούκου.

Σε ό,τι αφορά την οργάνωση, το μεγαλύτερο βάρος θα σηκώσουν ο γραμματέας του κόμματος Κων. Κυρανάκης μαζί με τον γραμματέα Οργανωτικού του κόμματος Στέλιο Κονταδάκη. Τα αμέσως επόμενα 24ωρα, θα εκπονηθεί το πρόγραμμα περιοδειών των υπουργών στη Βόρεια Ελλάδα ενόψει ΔΕΘ.

Πηγή: ieidiseis.gr