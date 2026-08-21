Σοκ στο Μεξικό: Τα καρτέλ σκότωσαν τέσσερα άτομα μετά από ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου

Τέσσερις νεαροί άνδρες έπεσαν νεκροί από πυρά ενόπλων σε αγροτική περιοχή του Μεξικού, λίγο μετά τη συμμετοχή τους σε ερασιτεχνικό ποδοσφαιρικό αγώνα, όπως γνωστοποίησαν οι αρχές την Πέμπτη.

Η εισαγγελία στην πολιτεία Γουαναχουάτο (κεντρικά) διευκρίνισε ότι η σφαγή διαπράχτηκε προχθές Τετάρτη στο χωριό Μάλβας, που έχει περίπου 1.500 κατοίκους.

Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία ανέφεραν ότι επτά νεαροί, από γειτονικές κοινότητες, έβγαιναν από γήπεδο αφού είχαν συμμετάσχει σε αγώνα ποδοσφαίρου όταν τους πλησίασαν οι δράστες — που παραμένουν άγνωστοι μέχρι στιγμής.

Έπειτα από καταδίωξη, τρεις νέοι δολοφονήθηκαν σε πρώτη τοποθεσία, κατόπιν τέταρτος σε δεύτερη, σε μικρή απόσταση, διευκρίνισαν οι πηγές. Άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από σφαίρες.

Το κίνητρο των φόνων δεν είναι ξεκάθαρο ως αυτό το στάδιο. Η ζώνη αυτή πάντως ελέγχεται από καρτέλ των ναρκωτικών. Η Γουαναχουάτο είναι ανάμεσα στις μεξικανικές πολιτείες που δέχονται τα πιο βαριά πλήγματα από τη βία που συνδέεται με την παρουσία συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος.

Η αστυνομία διεξήγαγε επιχείρηση για να εντοπίσει τους υπόπτους επιτόπου, αλλά δεν συνέλαβε τους δράστες.

Τον Ιανουάριο, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν όταν ομάδα ενόπλων άνοιξε πυρ εναντίον συμμετεχόντων σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Σαν Φρανσίσκο ντελ Ρινκόν, επίσης στην πολιτεία Γουαναχουάτο.