Ουεμπανιάμα: «Δείξαμε μερικά σπουδαία πράγματα»

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα στις δηλώσεις του μετά τη φιλική ήττα της Γαλλίας από τη Σερβία έδειξε ικανοποιημένος με την εικόνα των «τρικολόρ».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ματς: «Δείξαμε μερικά σπουδαία πράγματα σε πολλούς τομείς. Ο πρώτος είναι η μάχη: δεν σταματήσαμε ποτέ να παλεύουμε και έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Από φυσικής άποψης και τα φάουλ, δεν ξέρω πώς φαινόταν απ' έξω, αλλά θεώρησα ότι ήταν σεβαστό και από τις δύο πλευρές».

Για τον ρόλο του αρχηγού που έχει πλέον: «Αρχηγός; Είναι ένας ρόλος εξίσου σημαντικός και εκτός γηπέδου, όσο και εντός. Για μένα, έχει να κάνει με το να μεταφέρω ένα σταθερά θετικό μήνυμα στην ομάδα, κρατώντας παράλληλα όλους υπόλογους για τις πράξεις μας. Η επικοινωνία είναι το πιο σημαντικό πράγμα, ειδικά σε μια νέα ομάδα. Δεν τους γνωρίζεις όλους. Πρέπει να επικοινωνείς υπερβολικά».