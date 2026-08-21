Εγκατέλειψε η Ριμπάκινα, στα ημιτελικά η Σβιόντεκ (vids)

Ανησυχητικά είναι τα νέα για την Έλενα Ριμπάκινα, λίγες μόνο μέρες πριν την έναρξη του US Open (30/8-13/9).

H 26χρονη Καζάκα, Νο.2 στον κόσμο, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του προημιτελικού με την Ίγκα Σβιόντεκ (Νο.5) στο Σινσινάτι και αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα στο 4-1 του πρώτου σετ.

Η Ριμπάκινα ήταν δύο νίκες μακριά από το Νο.1 του κόσμου, αλλά τώρα θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να είναι έτοιμη στη Νέα Υόρκη, ώστε να κυνηγήσει εκεί τις πιθανότητές της για άνοδο στην κορυφή.

Η 25χρονη Πολωνή, από την πλευρά, της έχει τώρα δέκα σερί νίκες στο tour και θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με την Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.3) που σταμάτησε με 6-4, 2-6, 7-6(4) τη συμπατριώτισσά της Αμάντα Ανισιμόβα (Νο.10).

Ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα ματς Μπέιλεκ-Κις, Γκοφ-Κόστγιουκ.

Στους άνδρες, ο Φλάβιο Κομπόλι (Νο.10) έκανε τη δεύτερη σερί ανατροπή του, επικρατώντας του Τόμι Πολ (Νο.24) με 2-6, 6-3, 6-4 και έχει τώρα μεγάλο ραντεβού στον πρώτο του Masters ημιτελικό με τον Αρτούρ Φις (Νο.21).

Εντυπωσιακός ο 22χρονος Γάλλος, έβαλε φρένο στον Τιάγκο Τιράντε (Νο.50) με 6-3, 6-2 σε μόλις 64 λεπτά και φιλοδοξεί να βρεθεί στον μεγαλύτερο τελικό της καριέρας του.

Το άλλο ζευγάρι της τετράδας θα βγει από τα ματς Φριτζ-Νακασίμα και Μουζέτι-Τιάφοου.