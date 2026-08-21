Ο Πετρούνιας έτοιμος για το 9ο χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι έτοιμος να προσθέσει ακόμη ένα μετάλλιο από ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην πλούσια συλλογή του. Ο Ελληνας Ολυμπιονίκης, ο οποίος δικαίως φέρει το προσωνύμιο «ο Αρχοντας τον κρίκων» θα λάβει μέρος στον τελικό του αγωνίσματος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ.

Ο κορυφαίος αθλητής των κρίκων, δήλωσε ότι ετοιμάζει μία... έκπληξη για τον σημερινό αγώνα (21/8, 19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), επισημαίνοντας ότι στόχος του είναι το χρυσό μετάλλιο, αλλά σε έναν τελικό, πολύ εύκολα ο όγδοος μπορεί να γίνει πρώτος και το αντίστροφο.

Ο 36χρονος Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό με την δεύτερη καλύτερη βαθμολογία και συγκεκριμένα με 14,400 βαθμούς (5,600 στον βαθμό δυσκολίας και 8,800 στην εκτέλεση), πίσω μόνο από τον Ρώσο Ιλία Ζάικα (14.466). Στον αποψινό τελικό, ο Ελληνας πρωταθλητής αναμένεται να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας (σ.σ. 5.700), στοιχείο που πιθανότατα θα τον φέρει στο βάθρο, με ισχυρές πιθανότητες για το χρυσό μετάλλιο.

Ενα μετάλλιο που θα είναι το ένατο (!) στα χρονικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, διοργάνωση στην οποία, ο Πετρούνιας έχει κατακτήσει και δύο χάλκινα μετάλλια.

