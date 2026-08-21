Η Μαρία Σάκκαρη στο πλευρό του μικρού Νικόλα

Σε μια αξιέπαινη κίνηση ανθρωπιάς προχώρησε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία ανταποκρίθηκε στην έκκληση για βοήθεια προς τον μικρό Νικόλα, ένα παιδί που δίνει τη δική του μάχη με τη λευχαιμία.

Ο μικρός περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, προκειμένου, εφόσον είναι καθαρά, να μπορέσει στις 7 Σεπτεμβρίου να προχωρήσει στη μεταμόσχευση που έχει ανάγκη. Την ίδια στιγμή, η οικογένειά του βιώνει μια ανείπωτη απώλεια, καθώς ο πατέρας του παιδιού, που πάλευε και εκείνος με τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή.

Η έκκληση για οικονομική βοήθεια από το σωματείο Παιδική Χαρά προκάλεσε ένα εντυπωσιακό κύμα αλληλεγγύης. Άνθρωποι που πληροφορήθηκαν την ιστορία του Νικόλα προσέφεραν ο καθένας ό,τι μπορούσε, από μικρά ποσά μέχρι μεγαλύτερες δωρεές.

Ανάμεσά τους βρέθηκε και η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, η οποία, όπως έγινε γνωστό μέσα από τη σχετική ανάρτηση, προσέφερε 8.000 ευρώ, καλύπτοντας το ποσό που υπολειπόταν. Χωρίς δημόσιες ανακοινώσεις και χωρίς να επιδιώξει προβολή, απλά είδε την έκκληση και έσπευσε να στηρίξει ένα παιδί που είχε ανάγκη.

Η ανάρτηση για τον Νικόλα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πίσω από κάθε ποσό υπήρχε ένας άνθρωπος που, βλέποντας την ιστορία του Νικόλα, αποφάσισε να μην προσπεράσει. Και ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ένας άνθρωπος που ίσως πολλοί θεωρούν πως βρίσκεται σε έναν κόσμο μακρινό από τον δικό μας. Η Μαρία Σάκκαρη. Έγινε και αυτή φύλακας άγγελος για τον Νικόλα…. Είδε την ανάρτησή μας για το ποσό που υπολείπεται. Και αμέσως έκανε δωρεά 8.000€. Χωρίς θόρυβο. Χωρίς να ζητήσει τίποτα. Δεν άφησε τον χρόνο να περάσει. Έκανε αυτό που μπορούσε, εκείνη τη στιγμή, για να βοηθήσει. Απλώς επειδή είδε ένα παιδί που χρειάζεται βοήθεια και αποφάσισε να σταθεί και αυτή δίπλα του. Και αυτό μας συγκινεί ίσως περισσότερο απ' όλα».

Το πιο σημαντικό τώρα είναι να βγουν καθαρές οι εξετάσεις του Νικόλα και να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή του!