Καιρός σήμερα: Στους 37 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία

Καυτός θα είναι ο καιρός σήμερα 21 Αυγούστου σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός σήμερα 21 Αυγούστου θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4, τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά της Θεσσαλίας τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διεθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37, τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στην Κρήτη δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη 33, τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36, τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.