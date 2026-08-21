Γκάφα ολκής στη δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα: Εξετάσεις που αναλύθηκαν από γιατρούς ήταν του πατέρα του

Τα πεζοδρόμια έξω από τα δικαστήρια του Σαν Ισίδρο, στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες, γέμισαν ξανά την Πέμπτη το πρωί με τηλεοπτικές κάμερες, δημοσιογράφους και απλό κόσμο, φανατικούς θαυμαστές του κατά πολλούς κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Μετά την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα, στα συγκεκριμένα δικαστήρια διεξάγεται μια δεύτερη δίκη για να προσδιοριστούν οι ευθύνες για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα τον Νοέμβριο του 2020.

Τώρα, σύμφωνα με την El Pais, ένα νέο στοιχείο έχει ρίξει βαριά σκιά στη διαδικασία. Ο δικηγόρος ενός από τους κατηγορούμενους προειδοποίησε ότι ορισμένες από τις εργαστηριακές εξετάσεις που αναλύθηκαν από το ιατρικό συμβούλιο δεν ανήκαν στον θρύλο του ποδοσφαίρου, αλλά στον πατέρα του, ο οποίος επίσης ονομαζόταν Ντιέγκο Μαραντόνα. Ως αποτέλεσμα, ένα σημαντικό μέρος των αποδεικτικών στοιχείων θα πρέπει να επανεξεταστεί και υπάρχει κίνδυνος να κηρυχθεί άκυρο.

«Ακούσιο λάθος»

Ο Νικολάς Ντ' Αλμπόρα, ο οποίος εκπροσωπεί την κατηγορούμενη Νάνσι Φορλίνι, συντονίστρια κατ’ οίκον φροντίδας της εταιρείας υγειονομικής περίθαλψης Swiss Medical, ήταν εκείνος που εντόπισε το λάθος. Η υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο ίδιος ήταν αυτός που διαβίβασε τις πληροφορίες στο δικαστήριο, ωστόσο υποστήριξε ότι απλώς προώθησε τα στοιχεία χωρίς να τα ελέγξει.

«Υπήρξε ένα ακούσιο λάθος από το εργαστήριο της Swiss Medical και το αντιληφθήκαμε όταν προετοιμάζαμε την αντεξέταση, επειδή υπήρχαν τιμές που δεν αντιστοιχούσαν σε νοσηλεία. Εκεί είδαμε το ίδιο όνομα, αλλά ο αριθμός μέλους και ο αριθμός του ιατρικού φακέλου δεν αντιστοιχούσαν», δήλωσε ο Ντ' Αλμπόρα, ο οποίος είναι επίσης νομικός σύμβουλος της Swiss Medical.

Κεντρικό στοιχείο

Η έκθεση του ιατρικού συμβουλίου αποτελεί κεντρικό στοιχείο του τεράστιου όγκου αποδεικτικών στοιχείων που συγκέντρωσε η εισαγγελία του Σαν Ισίδρο, προκειμένου να απαγγείλει κατηγορίες σε οκτώ άτομα για ανθρωποκτονία από αμέλεια με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης από 8 έως 25 χρόνια.

Όλοι οι κατηγορούμενοι είναι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας που είχαν αναλάβει τη φροντίδα του Αργεντινού θρύλου, κατά το διάστημα που βρισκόταν σε κατ’ οίκον νοσηλεία στην κατοικία του στο Τίγκρε, στα βόρεια προάστια του Μπουένος Άιρες.

Είναι γνωστό ότι ο Μαραντόνα πέθανε από πνευμονικό οίδημα που προκλήθηκε από οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, τρεις εβδομάδες μετά την επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί για την αφαίρεση χρόνιου υποσκληρίδιου αιματώματος. Το βασικό ερώτημα που καλείται να απαντήσει το δικαστήριο είναι εάν η φροντίδα που έλαβε στο σπίτι ήταν επαρκής.

Στην έκθεση του ιατρικού συμβουλίου, την οποία υπέγραψαν 22 επαγγελματίες υγείας, οι 17 υποστηρίζουν ότι η ιατρική αμέλεια συνέβαλε στον θάνατο του Μαραντόνα.

Έρευνα στα γραφεία της Swiss Medical

Τώρα, όμως, αποκαλύφθηκε ότι ορισμένα από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που εξετάστηκαν από το συμβούλιο δεν αφορούσαν τον ίδιο, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να πρέπει να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο εισαγγελέας Πατρίσιο Φεράρι, ζήτησε να πραγματοποιηθεί έρευνα στα διοικητικά γραφεία της Swiss Medical, καθώς και σε δύο κλινικές όπου είχε νοσηλευτεί ο Μαραντόνα, προκειμένου να κατασχεθεί ο πραγματικός ιατρικός του φάκελος.

Ο εισαγγελέας κατηγόρησε την εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης ότι προσπάθησε να «τους εξαπατήσει» με στόχο να «εκτροχιάσει τη δίκη».

«Δεν πρόκειται να τα καταφέρουν», δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα τεταμένης ακροαματικής διαδικασίας, σε κλίμα που θύμισε τον Μάιο του 2025.

Τότε είχε αποκαλυφθεί ότι η πρώην δικαστής Τζουλιέτα ΜακΊνταχ φέρεται να γύριζε χωρίς άδεια ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με την υπόθεση. Η αποκάλυψη εκείνη είχε οδηγήσει τελικά στην ακύρωση της δίκης και στην απομάκρυνση της δικαστικού από την υπόθεση.