Όταν τους προσφέρεις τον παράδεισο, το χαμόγελο είναι η φυσική αντίδραση

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για το ανεπανάληπτο χαμόγελο του Ρισόν Χολμς, κατά την άφιξη του στη χώρα μας και το μεγάλο επίτευγμα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού.

Το ότι ένας ακόμα παίκτης του Παναθηναϊκού ήρθε στην Ελλάδα και τόνισε μεταξύ άλλων ότι αποφάσισε να φορέσει τα πράσινα για να κατακτήσει ένα ακόμα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους, δεν αποτελεί είδηση.

Άλλωστε για να θες να έρθεις στον Παναθηναϊκό ο βασικός λόγος είναι το ότι θες να σηκώσεις κούπες. Η μήπως δεν είναι μόνο αυτός;

Ο Ρισόν Χολμς έκανε την εμφάνιση του στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου και ήταν σαν παιδάκι σε κατάστημα παιχνιδιών. Αξία; Ανεκτίμητη.

Ο Χολμς στα 31 του χρόνια, με τεράστια καριέρα στο ΝΒΑ πήρε την απόφαση να φύγει για πρώτη φορά από τις ΗΠΑ. Το εύλογο συμπέρασμα ήταν πως ο Ρισόν Χολμς δε θα έχει και τεράστιο κίνητρο. Θα πήρε την απόφαση αποκλειστικά για το οικονομικό και με σκοπό μετά από ένα χρόνο αν γίνεται να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Όλα αυτά ώσπου άνοιξαν οι πόρτες στις αφίξεις του αεροδρομίου. Εμφανίστηκε ένας. ψηλός τύπος, με το χαμόγελο να μη σβήνει απ’ τα χείλη του. Μοιάζοντας όχι με επαγγελματία αθλητή που μόλις έκανε υπερατλαντικό ταξίδι. Περισσότερο θύμιζε παιδάκι που το έβαλαν στο κατάστημα παιχνιδιών και του είπαν πάρε ό,τι θες.

Αυτή η θετική ενέργεια που έβγαλε ο Αμερικανός, είναι αμφίδρομη. Προφανώς ξεκινά απ’ τον ίδιο και τη νοοτροπία του. Είναι απόλυτα focus και σίγουρος για την επιλογή που πήρε.

Έχει όμως και την άλλη ανάγνωση. Αυτό που τους προσφέρει ο Παναθηναϊκός, δεν είναι κάτι απλό. Δεν το συναντά εύκολα κανείς αθλητής και λίγοι έχουν το προνόμιο να το ζήσουν. Δηλαδή έναν αγωνιστικό «γίγαντα» για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ένα όνομα γνωστό σε όλο τον κόσμο.

Μια οπαδική βάση που όμοιά της στο μπάσκετ είναι ακόμη δυσκολότερο να βρεις.

Και αυτό αποτελεί ένα τεράστιο επίτευγμα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν… έρωτα με την ομάδα. Που ξέρουν από πρώτο χέρι τι θα πει Παναθηναϊκός. Και ξέρουν τον τρόπο να το εξηγήσουν και στους υποψήφιους να φορέσουν την πράσινη φανέλα.

Άνθρωποι που όταν βγαίνει υγεία απ’ το κλαμπ, κάνουν τους πάντες να αισθάνονται βασιλιάδες. Ο Χολμς και ο κάθε Χολμς, δεν το έχει βιώσει αυτό στις ΗΠΑ. Παρότι παίκτης με σημαντικό ρόλο στο ΝΒΑ, η αίσθηση αυτή είναι πρωτόγνωρη.

Σε αυτό το «πακέτο», προστίθεται μια ομάδα με κορυφαίους στόχους, εξαιρετικούς συμπαίκτες, μια «οικογένεια» έτοιμη να υποδεχτεί τα νέα της μέλη. Μέχρι και ο Μπράουν που δεν «έπιασε» στον Παναθηναϊκό, ή ο Βιλντόζα που επίσης δεν είχε την παρουσία που θα ήθελε αγωνιστικά, αναγνώρισαν στον απόλυτο βαθμό και το κλίμα του κλαμπ, αλλά και το τι σημαίνει αυτή η φανέλα.

Λεφτά μπορούν να δώσουν πολλοί. Κόσμο, υπάρχουν αρκετές ομάδες που διαθέτουν «θερμό» κοινό. Διεκδίκηση στόχων, σαφώς διάφορα κλαμπ ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Πόσοι, όμως, δίνουν αυτό το χαμόγελο που είχε ο Χολμς; Γιατί εκεί περιλαμβάνονται όλα όσα αναφέραμε κι ακόμη περισσότερα. Εκείνα που γνωρίζει όποιος γίνεται μέλος της «οικογένειας».

Ο Σλούκας άργησε αλλά βρήκε την… Ιθάκη του.

Ο Χουάντσο ούτε σκέφτηκε να επιστρέψει Ισπανία, γιατί εδώ γουστάρει.

Ο Ναν απ’ το θα φύγω σε λίγους μήνες, υπέγραψε μέχρι το 2028 χωρίς out και από αγέλαστος μετατρέπεται σε έξω καρδιά για τα δεδομένα του.

Ο Γκραντ δεν βρήκε ομάδα αλλά «σπίτι».

Ο Όσμαν. Ο Λεσόρ. Ο Γκριγκόνις. Οι πάντες, ακόμη και οι πιο δύσκολοι.

Αυτό ακριβώς το χαμόγελο, είναι που διαχωρίζει τον Παναθηναϊκό. Τον μετατρέπει σε επιλογή και όχι πιθανότητα.

Σε μια χώρα που δεν είναι η μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης, υπάρχει ο κορυφαίος προορισμός. Ίσως όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και πάνω από μερικούς του ΝΒΑ. Γιατί πλέον δεν υπάρχει σύγκριση με το «να δω αν θα βρω κάτι στο ΝΒΑ», αλλά με το «αν δεν προκύψει τοπ επιλογή ΝΒΑ, έρχομαι».

Το χαμόγελο του Χολμς, ο παιδιάστικος ενθουσιασμός, η χαρά και η λέξη από «κ» που δεν γράφεται, είναι ο απόλυτος καθρέφτης. Ενός παράδεισου για κάθε μπασκετμπολίστα.

Απ’ αυτούς που γίνονται κίνητρο, όρεξη και «τρέλα» για κάθε αθλητή.

ΥΓ1: Αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός τη σεζόν 2024-2025 δεν πρόκειται να ξεχαστεί/ξεπεραστεί ποτέ. Βλέπετε, το ευρωπαϊκό και το πρωτάθλημα έφεραν φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Κώστα Σλούκα και αυτό ακόμα και σήμερα κάποιοι δε μπορούν να το αποδεχτούν. Κάποιοι έχουν ακόμα στο στόχαστρο τον Έλληνα παίκτη και κάποιοι έχουν στο στόχαστρο τους τον Γιώργο Μπαρτζώκα ο οποίος δεν διαχειρίστηκε όπως θα έπρεπε την υπόθεση του Έλληνα παίκτη. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού σε πρόσφατη συνέντευξη του μίλησε για τον χαμένο τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ, μίλησε καθαρά μπασκετικά και τον έστησαν και πάλι στον τοίχο. Όχι γιατί είχε κάπου λάθος, αλλά γιατί έκανε ότι έκανε την σεζόν 24-25.

ΥΓ2: Τον Θεός τους δεν έχουν όλοι αυτοί. Μέχρι και τον Ντέμη έστησαν στον τοίχο. Ακούσαμε για ΑΡΔ και στημένες ερωτήσεις. Ο Ντέμης Νικολαίδης, λοιπόν, που πήρε τη συνέντευξη μάλλον είναι… τσάτσος του Γιαννακόπουλου.

ΥΓ3: Κατακρίθηκε εκ νέου, λοιπόν, ο Κώστας Σλούκας γιατί έχασε το τελευταίο σουτ στον τελικό. Ο ίδιος παίκτης που αν δεν είχε βάλει την τριποντέλα στην Πόλη, ο Ολυμπιακός δε θα πήγαινε Final-4. Ο ίδιος ο παίκτης που στην τελευταία φάση του τελικού όχι μόνο δεν κρύφτηκε αλλά έκανε ότι μπορούσε για να απελευθερωθεί μόνος του και να πάρει την μπάλα στα χέρια του. Τη στιγμή που ο προπονητής ήθελε να πάει αλλού η μπάλα, αλλά ο παίκτης δεν κατάφερε να… απελευθερωθεί.